وقف تنفيذ مشروع سكني للتعدى على ٦٠٠ متر أملاك دولة بالغربية

كشف اللواء إبراهيم شمس رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، عن إصداره قرارًا بوقف تنفيذ إقامة مشروع سكني على أرض ملك هيئة الإصلاح الزراعى بالمدينة لوجود مخالفات عديدة.



وأضاف رئيس المدينة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تم تشكيل لجنة من مجلس المدينة لمعاينة المستندات الخاصة بالعقار من ترخيص مبنى وخلافه، وتبين أن الأبعاد كلها مختلفة علاوة على وجود زيادة في المساحة عن الرخصة بحوالى ٦٠٠ متر.



وتابع أنه أصدر قرار سابق بنقل عدد من المسؤلين الذى ثبت تورطهم في عدد من المخالفات وتبين أنهم وراء المخالفات لتلك العقار.