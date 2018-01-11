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الخميس 11/يناير/2018 - 10:18 م

نائب محافظ الجيزة: تقرير شامل عن حالة مستشفى الحوامدية

أسامة شمعة
أسامة شمعة
دعاء جابر
dostor.org/2018719

طالب اللواء أسامة شمعة، نائب محافظ الجيزة للمدن والمراكز، الدكتور هشام كامل، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بضرورة إعداد دراسة وافية عن المشاكل التي تواجه مستشفى الحوامدية، للعمل على حلها.

من جانبه، أعلن وكيل وزارة الصحة أن أزمة المستشفى تكمن في وجود مياه جوفية تعوق تركيب المرافق للمستشفى، مشيرًا إلى أنه سيقوم بعمل تقرير شامل عن حالة المستشفى، وتقديمه لنائب المحافظ لمخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لحل الأزمة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الشهري للمحافظة، بحضور اللواء أسامة شمعة، نائب محافظ الجيزة لشئون المراكز والمدن، والدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء محمد رأفت همام، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبدالرحمن الشهاوي، السكرتير المساعد للمحافظ.

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