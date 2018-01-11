رفعت جمعة: المجلس القومي لذوي الإعاقة الحالي فشل في تحقيق أهدافه

قال رفعت جمعة عضو لجنة الخمسين، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، إن موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، سيلغي المجلس القومي لشئون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012.



وأضاف «جمعة» أن المجلس القومي لذوي الإعاقة الحالي فشل في تحقيق أي هدف أسس لأجله، ولم يحقق أي من مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة.



وطالب جمعة بإصدار القانون الذي وافقت عليه الحكومة بشكل عاجل لمواجهة المشاكل المتراكمة لذوي الإعاقة، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لهم، وتوفير حياة كريمة لهم وتمكينهم سياسيًا، مشيرًا إلى أيام تولي الدكتور كمال الجنزوري رئاسة الوزراء كان قد وافق على استحداث وزارة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تعمل على تيسير سبل الحياة أمامهم، إلا أن المقترح لم يفعل بعد.