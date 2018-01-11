القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
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اقتصاد
الخميس 11/يناير/2018 - 10:05 م

أبرز 4 معلومات عن شركة النصر للتعدين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أسامة الشندويلي
dostor.org/2018713

أمرت النيابة العامة، اليوم، بحبس عبدالناصر سلامة، رئيس شركة النصر للتعدين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب القبض عليه اليوم، في مطار القاهرة عائدًا من الأقصر.

ويرصد «الدستور» أهم المعلومات عن شركة النصر للتعدين خلال التقرير التالي:

- تأسست شركة النصر للتعدين عبر القرار الجمهوري رقم 914 عام 1960 تحت مسمى شركة النصر للفوسفات من أجل استخراج وطحن وبيع الخامات التعدينية لمدة خمسين سنة، ووفقا للموقع الرسمي للشركة فإنه تم تجديد النشاط لمدة خمسين عاما أخرى ستنتهى في 22-5-2060.

- على مدار الخمسين عاما الماضية اندمجت في الشركة عدة شركات أخرى مثل شركة «تركاداس» وشركة حماطة، وكذلك شركة فوسفات البحر الأحمر بجميع مناجمها (سفاجا، الحمراوين، القصير).

- تقع الشركة المعدنية للألمونيت في منطقة أبوغصون (85 كم جنوب مرسى علم) وبعض الشركات الأخرى اندمجت للنصر للتعدين، مشيرا إلى أنه عندما تعدد نشاط الشركة في الخامات الأخرى تغير اسمها ليصبح شركة النصر للتعدين.

- يتكون مجلس الإدارة من عبدالناصر أحمد سلام، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور صلاح الدين محمد المفتي (معين)، والمحاسب محمد حسين حسانين (معين) وبهاء الدين تقادم، والسيد أحمد (منتخب) وعبدالرازق السيد عبدالرحمن (منتخب) ورمضان محمود عطيتو (رئيس اللجنة النقابية).

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