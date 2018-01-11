مساعد لبن لادن يهاجم حراس سجن في فرنسا

هاجم ألماني يُعتقد أنه كان مساعدا لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، وأدين لدوره في هجوم على معبد يهودي في تونس عام 2002، أربعة من حراس سجن اليوم الخميس وذلك قبل أسابيع من احتمال تسليمه للولايات المتحدة.



وفي فرنسا عام 2003 ألقي القبض على كريستيان جانجزارسكي، وهو ألماني اعتنق الإسلام وقضى وقتا في أفغانستان ويعتقد أنه كان مستشارا لبن لادن.



وفي 2009 صدر حكم بسجنه 18 عاما بوصفه أحد المخططين لهجوم جربة الذي قتل فيه 21 شخصا.



وتنتهي مدة عقوبته في فبراير. وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها تريد تسلمه لدوره في هجمات 11 سبتمبر.



