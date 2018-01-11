«عن رائحة الشمس».. رواية جديدة لـ«محمد عبد الله»

تصدر قريبًا عن دار «تويا» للنشر والتوزيع رواية «عن رائحة الشمس» للروائي محمد ناجي عبد الله، الرواية تطرح أسئلة من بينها: «هل ضياع الهوية في بعض الأحيان أهون من ضياع عمرٍ كامل في البحث عنها؟».



«عن رائحة الشمس» هي العمل الرابع للروائي محمد ناجي عبد الله، رواية من «خمسة أبواب»، ذات طابع فانتازي، عن عالمٍ خاص يدور بمنطقة زمنية مُعَلَّقة.



تحكي الرواية عن طِفلٍ ممسوحِ الملامِح والوجه، وَجَدَ نفسَهُ بِكَهفٍ مُظلِم، كان أول ما وقع أمامَهُ هو صخورٌ ملوَّنة، فنَبَتَت له عينانِ جميلتان حمراوان.



يتلفَّت حولَه ليَجِد بُحَيرة بالكَهفِ كان أهل البلدة قد إعتادوا على ملوحة مياهها، وإعتادوا على تسمِيَتِها بال"بُحَيرة المُقَدَّسَة"...يقعُ الطِفل بالبُحَيرة، فيتحوَّل ماؤها من المالِح إلى الحُلو المُسَكَّر، وهنا يتهافت عليه أهل البلدة التي سُمِيَّت بِـ«بَلدةِ الرُّمَّان»، يشربونَ من الماء فيرقصون ويدورونَ في دوراناتٍ سريعة، للمرة الأولى يبتهِجون؛ حتى يصدر حاكمهم أمرًا، بأن كل من يشرب من البحيرة التي ما عادت مقدسة مصيره السجن بأقفاصٍ ضيقة حتى الموت، ويصدر أمرَا آخر بسجن ذلك الطفل الذي دنَّس بحيرتهم المالحة، جاعلًا منها شيئًا آخر لم يَعتَدوه، مطلقًا على الطفل اسم «آسن».



يكبر الطفل بين أهل بلدته العجيب أمرهم، وما تزال صورة الصخور الملونة التي كانت أول ما رآه مشِعَّة بعقله، حتى يقرر الفرار من البلدة باحثًا عن أصله وماهية هيأته التي ما كانت تُشبِه الآخرين.