القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
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الخميس 11/يناير/2018 - 09:56 م

شاهد.. تعليق المصريين على استيراد أدوات نظافة بـ100 مليون جنيه في 8 أشهر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عبدالله هشام - زينب صبحي
dostor.org/2018709

تباينت ردود فعل المواطنين حول تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بأن المصريين استوردوا أدوات نظافة بأكثر من 6 ملايين دولار، بما يعادل 100 مليون جنيه، خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس من عام 2017.

ووفقًا لتقرير الإحصاء، فإن قيمة الواردات من مكانس تدار يدويًا وأخرى آلية 5.3 مليون دولار، وماسحات أرضية بقيمة 391 ألف دولار، ومنافض ريش بقيمة 6.9 ألف دولار، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الماضى.

وقال محمد مسعد في استطلاع للرأي رصدته «الدستور»، إن استيراد هذه الكميات من أدوات النظافة يٌعد تبذيرًا كبيرًا، وكان من الأولى توجيه هذا الأموال في أمور أكثر نفعًا.

ويوافقه الرأي مصطفى حسن، الذي أوضح أن الشعب المصري يستهلك أموالًا طائلة في سلع تعتبر استفزازية مثل أطعمة الكلاب والقطط، مطالبًا بالاعتماد على الصناعات المحلية في مثل هذه السلع التي يمكن تصنيعها في مصر.

في المقابل يرى أحمد خالد، أن استيراد أدوات النظافة بمبلغ 6 ملايين دولار، غير كبير بالنسبة لدولة كبيرة بحجم مصر تستوعب أكثر من 95 مليون مواطن.

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