«صحة أسوان» تجري مسح بإحدى قرى إدفو لاستكشاف إصابات الملاريا (صور)

أجرى فريق من إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بمحافظة أسوان، تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى، وبناءا على توجيهات الدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة، مسح ميدانى لقرية النزل بإدارة إدفو شرق، لاستكشاف وجود حالات إصابة بالملاريا، وجاءت نتيجة الفحص سلبية بنسبة 100%.



ونظم الفريق ورشة عمل لإدارتى إدفو شرق وإدفو غرب ومستشفى حميات إدفو للتدريب على كيفية اكتشاف الحالة المصابة بالملاريا وطرق أخذ العينات، وتحليلها وكيفية التصدى للمرض بمعرفة الفريق المركزي بالوزارة.