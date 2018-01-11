بالأسماء.. قائمة المكرّمين بـ«الإنتاج الإعلامي» في ذكرى تأسيسها (صور)

شهدت مدينة الإنتاج الإعلامي، الخميس، حفل مرور 20 عامًا على تأسيسها، فيما وضع منظمو الحفل سجادة حمراء أمام مدخل الحفل، لاستقبال الضيوف من الفنانين والمسئولين المصريين والعرب والسفراء والمنتجين والإعلاميين والصحفيين، وينشر «الدستور» قائمة التكريمات الخاصة بالحفل الذي حضره النجوم وهي كالآتي:



تكريم النجم يحيي الفخراني وتسلمت الكاتبة لميس جابر درع التكريم، بدلًا منه لانشغاله بتحضيرات مسلسله الجديد "بالحجم العائلي".



تكريم شبكة أوربت كأول قناة تبث من المدينة، وتسلّم الدرع الإعلامي الكبير جمال عنايت.



تكريم الإعلامي عمرو أديب كأول إعلامى يقدم برنامجا من المدينة وهو برنامج "سواريه".



تكريم شركة سينرجى كأول شركة توقع تعاقدًا مع المدينة لإنتاج الأعمال الدرامية.



تكريم شركة سيدرز برودكشن للمنتج الكبير صادق الصباح.



تكريم رعاة الحفل وعلى رأسهم شركة we للاتصالات وشركة ببسيكو العالمية، وشركة فالكون وتسلمها شريف خالد، العضو المنتدب، فيما تم تكريم أيضًا البنك الأهلي المصري.



يشار إلى أن المطرب اللبناني راغب علامة هو مَن سيحيي الحفل، كما أن فرقة فابريكا مقرر لها أن تشارك في إحياء الحفل.