حورية فرغلي: الرقابة حذفت ماستر سين «طلق صناعى» دون أسباب (حوار)

حقّقت حورية فرغلى نجاحًا ملموسًا فى فيلمها الأخير «طلق صناعى»، المعروض حاليًا فى دور العرض، فى ظل احتوائه على خليط فنى يجمع بين التراجيدى والكوميدى، حتى أصبح لجمهور «موسم نصف السنة» وجبة سينمائية مكتملة العناصر.



ومع ذلك، شهد الفيلم هجومًا قبل طرحه فى السينما، بسبب اعتراض الرقابة على عدد من المشاهد، واتهامه من قبل البعض بأنه قريب الشبه من الفيلم الشهير «الإرهاب والكباب».



«الدستور» التقت بطلة الفيلم حورية فرغلى، للرد على تلك الاتهامات، إلى جانب كشف كواليس العمل، وتفاصيل أعمالها المقبلة.



■ بداية.. هل تجدين تشابهًا بين «طلق صناعى» و«الإرهاب والكباب»؟

- لا يوجد أى تشابه بين الفيلمين، ومع احترامى الشديد، متهمو الفيلم بذلك لم يشاهدوه من الأساس، واتهاماتهم مجرد شائعات تلقوها ورددوها، وأتحدى أن يقول أى ممن شاهدوه بأنه قريب الشبه من «الإرهاب والكباب»، أو أنه أخذ نفس القصة.



■ ماذا كان موقفك من اعتراض الرقابة على الفيلم فى البداية؟

- أرى أن الرقابة على المصنفات الفنية قدمت دعاية مجانية لـ«طلق صناعى» و«بروباجندا» كبيرة لصالحه، خاصة فى الأيام الأخيرة التى سبقت طرحه فى دور العرض السينمائية.



■ هل كنتِ تتوقعين نجاح الفيلم وتصدره شباك التذاكر؟

- بالفعل.. توقعت نجاح الفيلم جماهيريًا، لأن فكرة «طلق صناعى» نفسها كانت مختلفة عن باقى الأفلام التى قدمت فى السينما خلال الفترة الأخيرة، كما تتوافر به عناصر النجاح، خاصة الفنانين المشاركين فى العمل، لكن بصراحة توقعى لم يصل إلى تصدر الفيلم منذ أول أيام عرضه شباك التذاكر، وتحقيقه كل هذه الإيرادات التى وصلت خلال أسبوعه الأول لأكثر من مليونى جنيه.



■ هل تفرق معك فكرة «نجم الشباك» وتحقيق فيلمك أعلى الإيرادات؟

- كل ما يشغلنى هو نجاح الفيلم مع الجمهور، ودائمًا ما أسعى إلى إرضاء الجمهور من خلال أعمالى، لأننى أريد الحفاظ على هذه النعمة وهى حب الجمهور، لذلك أبحث فى كل عمل عن الإبقاء على تلك الثقة، وبعد ذلك تأتى فكرة الإيرادات وشباك التذاكر والمنافسة مع الأفلام الأخرى.



لا يفرق معى فكرة أن يكون الفيلم رقم واحد أو اثنين، المهم أن يعيش مع الجمهور، وأن يشاهدوا العمل أكثر من مرة، وأريد أن أعيش أكثر مع الجمهور، وليس مجرد تقديم عمل لفترة معينة ثم نسيانها بعد ذلك.

■ هل واجهت مشاكل بسبب اعترافاتك بأن دورك فى الفيلم جزء من حياتك وأحداثه حدثت معك بالفعل؟

- دورى فى الفيلم قدمته بإحساس مختلف، لأنه يعبر عن لحظة مهمة فى حياتى، وهى فقدان الأمومة، لذلك لا أرى أن أى فنانة كانت ستستطيع أن تقدم الدور مثلما قدمته، فشعورى كان مختلفًا عن أى امرأة أخرى، ولذلك أعتبر هذا الفيلم من أكثر الأعمال التى لها مكانة فى أرشيفى الفنى، وتجربة لن أنساها أبدًا.



■ ما الأعمال الأخرى التى تعتبرينها نقلة فى مشوارك الفنى؟

- هناك الكثير من الأعمال التى قدمتها، مثل مسلسل «المنتقم» مع الفنان عمرو يوسف، و«ساحرة الجنوب» الذى قدمته باللهجة الصعيدية، وكل عمل قدمته له أهمية بالنسبة لى، والعملان اللذان يعدان نقلة فى حياتى الفنية هما بلا شك مسلسل «ساحرة الجنوب» وفيلم «طلق صناعى»، فلهما مكانة كبيرة عندى.



فبعد أن قدمت «ساحرة الجنوب»، وجدت نفسى فى منطقة مختلفة تمامًا عما قدمته سابقًا، ووصلت لشرائح مختلفة من الجمهور على مستوى الدراما التليفزيونية، رغم أننى قدمت تجارب كثيرة قبل ذلك، وفى السينما قدمت العديد من الأفلام الناجحة، لكن «طلق صناعى» وضعنى فى مكانة ثانية سينمائيًا.



■ هل هناك مشاهد تم حذفها من الفيلم قبل طرحه بدور العرض؟

- للأسف الشديد فإن غالبية مشاهدى فى الفيلم تم حذفها، لكن لم تؤثر بشكل كبير عليه، إلا مشهدًا كان بالنسبة لى «ماستر سين» الأحداث، أى أقواها، لكن الرقابة كانت لها وجهة نظر لا أعلمها، كما أن هناك أغنية تم حذفها ولا أعلم سبب ذلك.



■ وماذا عن عرض الفيلم بمهرجان دبى السينمائى فى نسخته الأخيرة؟

- الحمد لله.. كانت ردود الفعل هناك طيبة جدًا، لذلك كنت فخورة بالفيلم وبالسينما المصرية.



■ ما تقييمك للمهرجانات المصرية مقارنة بـ «دبى»؟

- أختلف معك فى هذه الجزئية، لأنه لا تصح مقارنة مهرجان بآخر، ورغم نجاح مهرجان الجونة مثلًا فى دورته الأولى وخروجه بشكل مشرف، وخروج مهرجان القاهرة فى الدورة السابقة بشكل مشرف جدًا تحدث عنه العالم، إلا أننى لا أضعهما فى مقارنة مع أى من المهرجانات، لأن لكل مهرجان طابعًا مختلفًا وفقًا لبلد التنظيم وثقافته وفنونه، وبالنسبة لى شاركت فى عدة مهرجانات، ويعد مهرجان «كان» من أجمل المهرجانات التى شاركت فيها.



■ هل تقديم عمل مع مخرج لأول مرة يفرق معكِ؟

- لو قلقت من ذلك لما أكملت مشوارى فى مجال الفن، فكون المخرج وجهًا جديدًا يحمسنى أكثر، لأنه يهتم بأن تكون تجربته الأولى ناجحة ومميزة، ولا يسعى للتواجد فقط.



كما أن خالد دياب من المؤلفين الشاطرين جدًا، وله العديد من الأعمال الناجحة، لذلك دخوله تجربة الإخراج يمثل إضافة حقيقية، فـ«خالد» مخرج العمل وفى نفس الوقت شارك فى كتابته، وهذا أعطى العمل ثقلًا فنيًا، وكلنا كنا سعداء بالتجربة جدًا، والكواليس كانت هادئة جدًا.



■ هل ترين أن الفيلم يحمل رسالة وطنية؟

- نعم.. فرغم أنه فيلم كوميدى، لكنه تطرق للحديث عن الهوية وحب الوطن، والنص الذى كتب به الفيلم كان يحمل طابعًا جديدًا من خلال الفكرة والرسالة، حيث نجد أن البطل لديه أزمة هوية ويبحث عن الهجرة، ومصاب بإحباط، ولكن عندما وجد مساندة من بلده اكتشف العكس، فتمسك بوطنه وتراجع عن الهجرة.



■ هل تعتبرين نفسك «محظوظة» فى السينما أكثر من التليفزيون؟

- ليس حظًا، لكنه انتماء وحب أكثر، لأننى فى الأصل سينمائية، وكانت بدايتى من خلال السينما، والحمد لله قدمت العديد من الأفلام الناجحة التى صنعت اسمى، وجعلتنى أتواجد فى الدراما ولى جمهورى الذى يتابعنى بها، لذلك لا أنكر انتمائى وحبى الأول للسينما.



■ هل مسلسل «الحالة ج» تعرض لظلم فى الدعاية أو توقيت عرضه؟

- للأسف المسلسل تعرض لظلم شديد جدًا، ليس على مستوى الدعاية فقط، ففى بداية تحضيرى للمسلسل أُعجبت بالفكرة جدًا، وكنت متحمسة لتقديمها، خاصة أن السيناريو كان مختلفًا تمامًا عما قدمته قبل ذلك، لكن الأزمة أن المسلسل شهد تدخلات كثيرة أثرت على جودته، وبالنسبة لى وضعت ثقتى خلاله فى بعض الناس وللأسف خانوا هذه الثقة، وتعلمت درسًا كبيرًا من خلال هذه التجربة.



■ هل ستقدمين بطولة درامية أخرى الفترة المقبلة؟

- بالتأكيد.. فلم أعتزل الدراما بعد، وحبى للسينما لا يقلل عن حبى للدراما أيضًا، وبالفعل أعمل حتى وقتنا الحالى على سيناريو لمسلسل، لكن لا أستطيع الجزم بعرضه أو بتواجدى فى دراما رمضان المقبل، ومن المحتمل أن أتواجد بعد رمضان.



■ هل تفضلين المواسم البديلة عن موسم شهر رمضان؟

- دائمًا فى اختياراتى لأعمالى أبحث عن النص والسيناريو الجيد فقط، وفكرة الموسم لا تشغلنى، لأن لكل موسم طعمًا ونجاحًا مختلفًا، خاصة أن المنافسة خلال شهر رمضان أشرس بعرض أكثر من مسلسل قوى فى وقت واحد، لذلك النجاح به له قيمة مختلفة.