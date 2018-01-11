«ويزو»: سعيدة باختيارى فى «رغدة متوحشة» رغم ظهورى ضيف شرف

قالت الفنانة دينا محسن "ويزو" نجمة مسرح مصر، إنها سعيدة باختيار رامز لها، للمشاركة فى فيلم "رغدة متوحشة"، رغم أنها تلعب دور ضيفة شرف، ولا يتعدى دورها سوى بعض المشاهد القليلة، حيث تلعب دور مشرفة "باص" مدرسة.



وأضافت أن رامز هو من رشحها لهذا الدور، ولم تتردد للحظة فى قبول الدور رغم صغر حجمه، لكنها فضلت التعاون مع رامز لأول مرة فى السينما من خلال الفيلم.



وقالت إنها كانت تهدف فى المقام الأول من المشاركة بالفيلم، إلى رد المقلب الذى قام بعمله فيها، حينما قام باستضافتها فى برنامج «رامز بيلعب بالنار».



وأوضحت أن الفيلم كوميدى بحت وهو ما يهدف إليه رامز فى كل أعمالة، وأشادت بأجواء الفيلم المرحة ومقالب رامز.