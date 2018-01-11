القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
10:18 ص

«الوطنية للانتخابات»: مكاتب التوثيق تُحرر توكيلات المواطنين في العطلات الرسمية
10:04 ص

«الديب» في طعن «العادلي»: موكلي «حسن النية» ولم يستول على المال العام
09:57 ص

بدء مرافعة «فريد الديب» في طعن حبيب العادلي بـ«فساد الداخلية»
08:02 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 23
03:38 ص

بالصور.. هيفاء وهبى بـ«الأسود» فى أحدث جلسة تصوير
12:37 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة «العادلى» وآخرين فى الاستيلاء على أموال الداخلية
08:16 م

ضبط مشتبه بهم في محاولة اغتيال مساعد مدير أمن الدقهلية
06:26 م

تسيير 6 رحلات أسبوعيًا بين مصر وروسيا بداية فبراير
06:17 م

وفد أمريكي يصل القاهرة للإعداد لزيارة نائب ترامب
03:38 م

بدء محاكمة 8 ضباط بقسم الهرم في «تعذيب مُجنَّد حتى الموت»
02:46 م

الإفراج بالعفو والشُّرطي عن 244 من نزلاء السجون
01:30 م

«بعد حرقه».. 10 معلومات عن معبد «الغربية» في تونس
فن
الخميس 11/يناير/2018 - 11:09 ص

«ويزو»: سعيدة باختيارى فى «رغدة متوحشة» رغم ظهورى ضيف شرف

الفنانة دينا محسن
الفنانة دينا محسن "ويزو
دعاء عبدالمقصود
dostor.org/2017937

قالت الفنانة دينا محسن "ويزو" نجمة مسرح مصر، إنها سعيدة باختيار رامز لها، للمشاركة فى فيلم "رغدة متوحشة"، رغم أنها تلعب دور ضيفة شرف، ولا يتعدى دورها سوى بعض المشاهد القليلة، حيث تلعب دور مشرفة "باص" مدرسة.

وأضافت أن رامز هو من رشحها لهذا الدور، ولم تتردد للحظة فى قبول الدور رغم صغر حجمه، لكنها فضلت التعاون مع رامز لأول مرة فى السينما من خلال الفيلم.

وقالت إنها كانت تهدف فى المقام الأول من المشاركة بالفيلم، إلى رد المقلب الذى قام بعمله فيها، حينما قام باستضافتها فى برنامج «رامز بيلعب بالنار».

وأوضحت أن الفيلم كوميدى بحت وهو ما يهدف إليه رامز فى كل أعمالة، وأشادت بأجواء الفيلم المرحة ومقالب رامز.

موضوعات متعلقة

بالفيديو.. رامز جلال «سيدة بشعة» فى البرومو الأول لـ«رغدة متوحشة»

شاهد البوستر النهائى لفيلم «رغدة متوحشة»

حمدي الوزير: انتهيت من كتابة «المتحرش»

صُناع «رغدة متوحشة»: «مين ما بيحبش رامز»

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 8 ساعات

بالصور.. هيفاء وهبى بـ«الأسود» فى أحدث جلسة تصوير

منذ يوم

شاهد.. أول صورة من كواليس «عوالم خفية» للزعيم عادل إمام

منذ يومين

بالصور.. إطلالة مميزة لـ«هنا الزاهد» فى العرض الخاص لـ«عقدة الخواجة»

منذ 5 أيام

«وعدٌ أُنْجِزَ فى عام».. فيلم قصير عن كاتدرائية ميلاد المسيح يُذاع اليوم

منذ اسبوع

شاهد.. أحلام تطرح كليب أحدث أغانيها «على كثر الوفا فيني»

منذ أقل من شهر

«Jumanji» يحقق إيرادات خيالية بشباك التذاكر العالمي

الآن

إغلاق كوبري فيصل 3 أيام لاستكمال أعمال الصيانة

هزة أرضية تضرب بغداد

عقوبات إسرائيلية انتقامية من عهد التميمي وعائلتها

«المُرجيحة» تشنق طالبًا فى المنوفية

الأكثر قراءة

بالصور.. أغرب إعلانات زمان

الشرطة البريطانية تصادر «كمبيوتر وهاتف» الإخوانية مها عبدالرحمن أستاذة «ريجينى»

شاهد.. اللقطات الأولى من داخل سفينة المتفجرات المُتجهة من تركيا إلى ليبيا

أربعة سيناريوهات كارثية يواجهها الشرق الأوسط في 2018

ألبومات الصور

حملة «جميلة يا بلدي» تنهي ثاني أيامهما في طور سيناء (صور)

العرض الخاص لفيلم «عقدة الخواجة»

بالصور.. بدء المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل الدورة 49 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

إقبال كبير من مواطني كفر الشيخ على الشهر العقاري لدعم السيسي (صور)

نجم الساعة

الرئيس يقدم كشف حساب الولاية الأولى في مؤتمر الشباب المقبل

الأكثر قراءة

بالصور.. أغرب إعلانات زمان

الشرطة البريطانية تصادر «كمبيوتر وهاتف» الإخوانية مها عبدالرحمن أستاذة «ريجينى»

شاهد.. اللقطات الأولى من داخل سفينة المتفجرات المُتجهة من تركيا إلى ليبيا

أربعة سيناريوهات كارثية يواجهها الشرق الأوسط في 2018

كشكول

رئيس "المعاهد الأزهرية" لوفد إماراتي: نُطوِّر المناهج لمواكبة العصر

رئيس جامعة القاهرة: 135 حالة غش بالامتحانات.. والنتائج تظهر تباعا

رئيس "امتحانات معاهد الأزهر": خصَّصنا لجان للمعتقلين وطلاب الأمراض المزمنة

اليوم.. التعليم تنتهي من مقابلات رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة ولجان امتحانات الدبلومات الفنية

خبير تربوى:السياحة فى المناهج لا ترقى لعظمة آثار مصر

منوعات

آخرهم «رامي جمال».. فنانون اعترفوا بالغرور

بالصور.. أغرب إعلانات زمان

9 علامات لنقص المغنسيوم

المثقف

«سليمان جودة» يعكف على تأليف كتاب عن رحلاته حول العالم

ولاد الكار

«الأكاديمية» تُطلق 5 أجزاء من «ناصر 67.. هزيمة الهزيمة» لـ«مصطفى بكرى»

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: لا تتسرع بإصدار الأحكام

الصحة

«بشرى للمصريين».. دراسة تكشف طريقة جديدة للتخلص من الوزن الزائد

الدستور على فيسبوك
ads