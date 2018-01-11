القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
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الخميس 11/يناير/2018 - 11:07 ص

الولايات المتحدة: الإسلام ثانى ديانة فى البلاد بحلول 2050

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2017935

تشير الدراسات الديموغرافية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن أعداد المسلمين تتزايد بشكل كبير في البلاد، ليصبح الإسلام ثاني ديانة في أمريكا بعد سنوات قليلة.

وأكد معهد «بيو» الأمريكي المختص في الدراسات الديموغرافية، والذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، أن أعداد المسلمين البالغة 3.45 مليون، حسب إحصائيات 2017، ستبلغ 8.1 مليون بحلول 2050، وفق موقع «سي إن إن» اليوم الخميس.

ويضيف المعهد، الذي اعتمد في دراساته على أبحاث أجريت في أعوام 2007، 2011، و2017، أن عدد المسلمين في الولايات المتحدة سيتجاوز أعداد اليهود، مشكلًا بذلك ثاني أكبر تجمع ديني في أمريكا.

وأرجع المعهد أسباب الزيادة إلى عوامل عدة، أهمها الهجرة التي تلعب دورًا رئيسيًا في زيادة عدد المسلمين في أمريكا.

وأكد المعهد أن ارتفاع الخصوبة بين المسلمين سبب آخر لازدياد أعدادهم في الولايات المتحدة بشكل سريع.

وأوضح أن أعداد المسيحيين في أمريكا ستبقى في الصدارة، مشيرًا إلى أنها ستصل إلى 253 مليونا في 2020، أي 70 مرة عدد المسلمين في الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة: الإسلام ثانى ديانة فى البلاد بحلول 2050
الولايات المتحدة: الإسلام ثانى ديانة فى البلاد بحلول 2050
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