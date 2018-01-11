«الكهرباء» تعلن عن الخطة الوطنية الثانية لتحسين كفاءة الطاقة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تنفيذ استراتيجيتها حتى عام 2035، والتى تهدف إلى تحقيق وفر بنسبة 18% من استهلاك الطاقة، بهدف تحسين كفاءة الطاقة حتى عام 2035.



وتضمنت الخطة على المدى القصير استكمال البناء المؤسسي لنشاط تحسين كفاءة الطاقة بتفعيل وتمكين وحدات كفاءة الطاقة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى تجميع أنشطة كفاءة الطاقة والاهتمام ببناء القدرات ورفع الوعى.



واستكمالًا لما تم تنفيذه بالخطة الوطنية الأولى لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية فى الفترة من (2012-2015)، فقد قام القطاع بإعداد مقترح الخطة الوطنية الثانية لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية خلال الفترة (2018-2020) بالتعاون مع كل الشركاء من الجهات الوطنية، وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية والمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية فى كل القطاعات الإنتاجية والمستهلكة (صناعى - زراعى - تجارى – سكنى).



وقد تم إعداد الخطة فى شكلها المبدئى وإتاحتها على الموقع الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (www.moee.gov.eg).



وأفاد المسئولون بأنهم يسعدهم تلقى أى مقترحات من المهتمين بالموضوع على مقترح الخطة على البريد الإلكترونى ([email protected]) حتى يوم 2-01-2018 على أن يتم إعداد الخطة في صورتها النهائية بعد دراسة كل التعليقات والملاحظات الواردة.