«رستم»: المواد الأولية المستوردة سبب نقص الأدوية فى السوق المصرية

قال أسامة رستم، نائب رئيس شعبة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إن نواقص الدواء التي تشهدها السوق خلال الأيام الماضية، يرجع إلى نقص المواد الأولية المستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن صناعة الدواء حول العالم تعتمد على الاستيراد للمواد الأولية.



وأوضح "رستم" في تصريحات خاصه لـ"الدستور"، أن مصر تستورد أكثر من 100% من المواد الأولية من الخارج، لافتًا إلى أن نتيجة تحرير سعر الصرف أدى إلى تراجع استيراد المواد الأولية، ما تسبب فى نقص بعض الأدوية من الأسواق.



وأشاد بالدور الذى يقوم بها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وما قدمه لصناعة الدواء خلال الفترة الماضية، منوهًا بأنه يدرس إنشاء مصانع بمصر لإنتاج المواد الأولية بدلًا من استيرادها، لسد فجوة نقص الدواء بالأسواق.

