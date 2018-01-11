«التنظيم والإدارة» يدرس تعديلات نظام التعيينات.. ومقترح بإرجاء المسابقة 4 سنوات

يدرس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إدخال بعض التعديلات علي نظام التعيينات الحكومية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية.



وتتضمن التعديلات إرجاء إطلاق مسابقة التعيينات، لحين الانتهاء من تثبيت المؤقتين، وإعطاء أولوية لتعيين أوائل الجامعات الحكومية وحملة الماجستير والدكتوراه.



ومن جانبه، حذر أحمد محمود نصر أحد مستشاري الجهاز ووكيل وزارة سابق بالتنظيم والإدارة، من سيطرة الحاصلين على الشهادات الخاصة على الغالبية العظمى من الوظائف الحكومية التي سيتم الإعلان عنها، حال تطبيق نظام التعيين وما استحدثه قانون 81 والخاص بالخدمة المدنية وهو عمل مسابقتين سنويًا في شهري يونيو ويناير وذلك عند الاحتياج.



وأشار "نصر"، وفق دراسة أجراها حديثًا وعرضت على رئيس الجهاز، إلى أن تعيين الخريجين مستقبلًا، سيواجه بكارثة يدوي صداها داخل المجتمع المصري كله، حيث سنجد أن معظم من سيتم قبولهم وإلحاقهم بالمجتمع الوظيفي المصري هم من خريجي المدارس والجامعات الخاصة والباقي سيبحث عن فرصة لتدبير عمل خاص به حسب إمكانياته، خاصة وأن هناك تغيرات قد طرأت على ثقافة التشغيل لدى الدولة والقطاع الخاص، والتي تميز وتفضل خريجي الكليات والمعاهد الخاصة والذين تقريبًا قد اشتروا شهاداتهم بآلاف الجنيهات – بحسب قوله -، وتستبعد خريجي المدارس والجامعات الحكومية إلا لمن لديه واسطة.



وأكد في تصريح لـ"الدستور"، أن خريجي المدارس والجامعات في مصر من عام 1980 وحتى عام 2017 لا يدركون هذه الحقيقة ولم يكن أحد يتنبأ بها إلا بعض الجامعات التي أنشأت تخصصات خاصة باللغة الإنجليزية في كليات التجارة والحقوق والآداب، وأصبح سوق العمل في مصر لا يحتاج إلي خريجي التعليم العام، وحسب ثقافة المجتمع المصري واستمرار عادة ربط الشهادة بالوظيفة وضرورة إلحاق الأبناء بالوظائف فإننا سنجد كل الخريجين يتنافسون علي الالتحاق بالوظائف المعلن عنها سواء كانت حكومية وبالجهاز الإداري أو بقطاع الأعمال والشركات والمصانع الخاصة.



وأقترح مستشار الجهاز في دراسته، اتخاذ خطوات احترازية لحماية هؤلاء المواطنين وحرصًا على مستقبل أولادهم من خلال وضع نسبة 50% من العدد المطلوب للوظائف للأقدمية المطلقة لسنوات التخرج بدون امتحانات، ووضع نسبة 25% من العدد المطلوب أيضًا إلي أوائل الخريجين في الكليات والمدارس الفنية والتجارية، ووضع نسبة 25% الباقية لحملة الماجستير والدكتوراه للسنوات الماضية والحالية، وأن تستمر هذه السياسة حتى عام 2022 كفترة انتقالية وحتى يتم إقناع المجتمع المصري بالنظام الجديد لتعيين الخريجين الذين يجيدون تقنية ومستحدثات العصر.