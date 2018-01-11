«التخطيط»: 1.6 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات عقارية وتعليمية في دمياط

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تخصيص حوالي 1.646 مليار جنيه، من جملة الاستثمارات الحكومية، لصالح محافظة دمياط، وذلك في إطار خطة العام المالي الحالي 2017-2018.



وأشارت الوزارة، في تقرير صادر عنها نشرته الصفحة الرسمية التابعة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى استحواذ قطاع الأنشطة العقارية على النسبة الأكبر من الاستثمارات بمبلغ 577.9 مليون جنيه، يليه قطاع خدمات التعليم بمبلغ 369.6 مليون جنيه.



وكانت وزارة التخطيط، قد قدرت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة بحوالي 135.4 مليار جنيه، بما يشكل نسبة 21% من جملة الاستثمارات الكلية، وقد بلغت قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة حوالي 65 مليار جنيه، وبما يشكل نسبة 48% من جملة الاستثمارات الحكومية، بينما شكلت الاستثمارات الممولة من الموارد الذاتية نسبة 32%، والقروض والتسهيلات 4%.



وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج البنية الأساسية للعام المالي 2017-2018 نحو 81.16 مليار جنيه، في حين بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج التنمية البشرية والاجتماعية نحو 45.6 مليار جنيه، أما بالنسبة لبرامج التنمية المحلية فقد بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لها نحو 6.66 مليار جنيه.

