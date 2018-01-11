القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
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الخميس 11/يناير/2018 - 10:58 ص

«سليمان جودة» يعكف على تأليف كتاب عن رحلاته حول العالم

الكاتب سليمان جودة،
الكاتب سليمان جودة،
زينب إبراهيم
dostor.org/2017919

قال الكاتب سليمان جودة، إنه مشغول بتأليف كتاب عن رحلاته في أكثر من بلد حول العالم مثل المغرب وفرنسا واليونان والولايات المتحدة الأمريكية وتونس وسوريا ولبنان.

وأوضح «جودة» في تصريح خاص لـ«الدستور» أنه من المحتمل أن يصدر الكتاب عن الدار المصرية اللبنانية، مشيرًا إلى أنه لن يشارك في معرض الكتاب المقبل.

وذكر «جودة» أن آخر كتاب صدر له كان بعنوان «غضب الشيخ» وهو عبارة عن مجموعة من المقالات عن كيفية قدرتنا كمواطنين للقضاء على الخرافات، واستشهد بموقف حدث بين الإمام الغزالي وأحد الأشخاص الذي جاء له بخرافة، وغضب الغزالي من تلك الخرافات.

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