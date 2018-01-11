ننشر تعاملات مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة

كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ نحو 10 صفقات لتعاملات المساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، بالشركات المقيد لها أوراق مالية خلال تعاملات أمس الأربعاء.



وقالت البورصة إن شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا شهدت عمليات شراء لمجلس الإدارة بعدد 2765 سهما، ومجموعة مرتبطة بشركة بالم هيلز للتعمير ببيع 1000000 سهم، ومجموعة مرتبطة أخرى ببالم هيلز للتعمير ببيع 1495000 سهم، ومجلس إدارة مجموعة عامر القابضة ببيع 10398595 سهما، ومجلس إدارة التوفيق للتأجير التمويلي - أية. تي. ليس بشراء 1500 سهم، ومجلس إدارة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية بشراء 78087 سهما، ومجلس إدارة مستشفى النزهة الدولي بشراء 200 سهم، ومجلس إدارة الدولية للصناعات الطبية ايكمي ببيع 15352 سهما، ومجلس إدارة شركة "ايكمى" ببيع حق الاكتتاب لشركة الدولية للصناعات الطبية- ايكمي- لنحو 430000 سهم بيع، ومسئول آخر بمجلس إدارة "ايكمى" ببيع 75000سهم.