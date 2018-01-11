القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
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بالصور.. هيفاء وهبى بـ«الأسود» فى أحدث جلسة تصوير
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06:17 م

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النائب
الخميس 11/يناير/2018 - 10:56 ص

نائبة تلجأ للمادة «134» من الدستور بسبب انقطاع المياه فى القاهرة الجديدة

النائبة شيرين فراج،
النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب،
كريمة أبو زيد
dostor.org/2017917

قدمت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، استنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور، بسبب الانقطاع المتكرر للمياه فى مدينة القاهرة الجديدة والأزمات الناتجة عن تكرارها أكثر من مرة، ما أدى إلى استغاثة الأهالى، لأنهم يعانون أشد المعاناة بسبب الانقطاع المستمر لمياه الشرب، وصعوبة الحصول عليها إلا عن طريق الشراء، فى حين أن الوزارة لا تدبر بدائل من جانب الشركة القابضة لمياه الشرب عند قطع المياه.

وأضافت "فراج" فى طلبها: "أن هذا الأمر دفع المواطنين لشراء مياه الشرب لتخزينها، نظرًا للانقطاع المستمر، في حين أن من بين الأهالى من لا يستطيع التواصل على شراء مياه الشرب نظرًا لظروفهم، مما أدى إلى استياء الأهالى من هذا الأمر".

وطالبت وزارة الإسكان بمراعاة هذه المشكلة وعدم تكرارها، والإنذار المبكر فى حالة الانقطاع، وتدبير البدائل اللازمة للمواطنين.

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