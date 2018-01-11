القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
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النائب
الخميس 11/يناير/2018 - 10:54 ص

نائب شمال سيناء يطالب «والي» بعودة مكتب التأمينات لمدينة الحسنة

النائب جازى سعد،
النائب جازى سعد، نائب شمال سيناء
كريمة أبو زيد
dostor.org/2017914

قدم النائب جازى سعد، نائب شمال سيناء، طلب إحاطة عاجل موجه للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن نقل مكتب التأمينات والمعاشات من مقره الأصلي بمدينة الحسنة إلى مدينة العريش بوسط سيناء.

وأشار إلى أن هذا المكتب كان موجود بمدينة الحسنة ويتردد عليه الأهالي لإنهاء خدماتهم وهو مكانه الأساسي ومجهز بجميع الأساسات وبه خط معلومات وحاسب آلى وخط ساخن، ولكن لا يوجد به موظفين لتشغيله وما زال المكان موجود حتى الآن به جميع التجهيزات والإمكانيات لإعادة تشغيله.

وانتقد النائب جازى سعد، نقل المكتب من مدينة الحسنة لمدينة العريش الأمر الذى أثر على الأهالي سلبيًا ومن بينهم كبار السن والمرضى يعانون أشد المعاناة من مشقة السفر والجهد، ويواجهون إجراءات تعسفية وتعنت من قبل مدير مكتب التأمينات الموجود بالعريش عماد الدين عبد الملك إبراهيم المسئول عن المكتب، والذى يسعى لخلق أزمة لكبار السن بطلباته الغريبة التى أدت إلى حالة من الاستياء بين المواطنين، إلى جانب تكبد كبار السن من الأهالي والأرامل متاعب مشقة السفر للذهاب إلى العريش.

وطالب النائب جازى سعد نائب شمال سيناء بعودة مكتب التأمينات والمعاشات لمدينة الحسنة لمكانه الأصلي المجهز بكافة الأجهزة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة كبار السن والأرامل ومحاسبة المسئول عن الإجراءات التعسفية – على حد وصفه -.

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