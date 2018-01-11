القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
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اقتصاد
الخميس 11/يناير/2018 - 10:53 ص

«البتروكيماويات المصرية» تستهدف إنتاج 90 ألف طن بولى فينيل كلورايد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
سيد ابراهيم
dostor.org/2017912

قال الكيميائى جابر أحمد، رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، إن أهم ملامح الموازنة التخطيطية للشركة تتمثل فى استهداف إنتاج 90 ألف طن من البولى فينيل كلورايد، و65 ألف طن من الصودا الكاوية، و15 ألف طن من حامض الهيدروكلوريك.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول، وبحضور قيادات الوزراء، لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى الجديد 20182019.

وأضاف جابر أحمد أنه جارى دراسة إقامة مشروع جديد لإنتاج الأولفينات، وإنشاء خط جديد لإنتاج البولى فينيل كلورايد، لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى، وهو ما يسهم مع مشروعات تطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية كإضافة مفاعل جديد ومشروعات تحديث أنظمة التحكم الآلى لمصنع الــPVC فى إحداث نقلة نوعية فى الأداء والعوائد.

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