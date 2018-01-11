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الخميس 11/يناير/2018 - 10:52 ص

«الكهرباء»: تخريج 27 متدربًا من دول «حوض النيل» فى منظومة الصيانة

المهندس جابر دسوقي
المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
عمرو خان
dostor.org/2017910

شهد صباح اليوم الخميس المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات القطاع، إحتفالية تخريج 27 متدربًا من دول حوض النيل، من دول:" السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، كينيا، تنزانيا، أوغندا، والكونغو الديمقراطية "، وذلك فى أربعة برامج تدريبية تحت عنوان " صيانة شبكات النقل والتشغيل المتقدم لها "، " التشغيل المتقدم وصيانة محطات المحولات "، و" أنظمة الوقاية المتقدمة "، و" أنظمة التحكم فى الطاقة".

ويأتى هذا فى إطار التعاون الثنائى بين جمهورية مصرالعربية، وحكومة اليابان لبناء كوادر قادرة على تشغيل وصيانة المنظومة الكهربائية، وذلك من خلال برامج تدريب الدول الأفريقية.

وتأتى مثل تلك الدورات كثمار للتعاون الثلاثى بين وكالة التعاون اليابانية الدولية، والوكالة المصرية لتنمية الشراكة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث تم توقيع سجل المشاورات الذى يهدف لأن تقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بتنفيذ ثلاثة دورات تدريبية فى مجال نقل الكهرباء مرة واحدة سنويًا، لعدد من المتدربين من دول حوض النيل، خلال الأعوام من 2015 حتى 2017.

وأكد دسوقى أن قطاع الكهرباء يستمر فى تقديم الدورات التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة، من أجل دعم وتقوية تعاون الجنوب، من خلال التعاون فى مجالات الكهرباء، للوفاء بأهداف التنمية.

وأعرب عن أمله فى قيام المتدربين بنقل المعرفة والمهارات، التى إكتسبوها من البرامج التدريبية، مع زملائهم لتحقيق الإستفادة القصوى، وتحسين الوضع الحالى لقطاع الكهرباء فى بلادهم.

من جانبهم أعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم للدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى، فى إعداد وتنظيم الدورات التدريبية لتحقيق الإستفادة القصوى منها، مؤكدين على أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى إكتسبوها من مصر إلى بلادهم، والتى تم من خلالها المزج بين التدريب النظرى والعملى، وكذلك الزيارات الميدانية لمشروعات الكهرباء على أرض مصر.

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