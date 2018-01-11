القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
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10:18 ص

«الوطنية للانتخابات»: مكاتب التوثيق تُحرر توكيلات المواطنين في العطلات الرسمية
10:04 ص

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09:57 ص

بدء مرافعة «فريد الديب» في طعن حبيب العادلي بـ«فساد الداخلية»
08:02 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 23
03:38 ص

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12:37 ص

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02:46 م

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01:30 م

«بعد حرقه».. 10 معلومات عن معبد «الغربية» في تونس
النائب
الخميس 11/يناير/2018 - 10:52 ص

منى منير: نعمل على توعية الشباب بأهمية المشاركة بانتخابات الرئاسة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كريمة أبو زيد
dostor.org/2017909

صرحت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، أنها تعمل على عقد لقاءات موسعة مع شباب الدقي والعجوزة، لحثهم على أهمية المشاركة السياسية والنزول والمشاركة والتصويت، والبعد عن العزوف السياسي، قائلة إن مصر تغيرت وأصبح الشباب فى صدارة المشهد السياسي الآن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت منير، إن مخاطبة الشباب والتوعية بأهمية الانتخابات الرئاسية هي أهم عوامل استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، فمواجهة التطرف يكون من خلال الاصطفاف خلف القادة السياسية، وأولى خطوات الاصطفاف هى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتصويت الايجابي، والبعد عن العزوف السياسي.

وأعلنت مني منير عن فتح مقراتها بالدقي والعجوزة لتلقى أي استفسارات عن كيفية التصويت وعن مواعيد الانتخابات وعن آلية العملية الانتخابية فى ظل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

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