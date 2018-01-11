القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
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الخميس 11/يناير/2018 - 10:51 ص

اشتباكات عنيفة بمحيط مطار «أبو الضهور» بإدلب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2017907

تدور معارك عنيفة في مطار أبو الضهور العسكري في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، غداة دخول قوات النظام السوري إليه، بعد هجمات مضادة لهيئة تحرير الشام وفصائل مقاتلة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

ولم تتمكن قوات النظام من التقدم داخل المطار خلال الساعات الماضية الذي دخلته إثر معارك عنيفة مساء الأربعاء، من الجهة الجنوبية، نتيجة "المقاومة الشرسة" للفصائل الموجودة داخله، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام والحزب الاسلامي التركستاني.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "شنت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) والحزب الاسلامي التركستاني ليل الأربعاء، هجومًا مضادًا على قوات النظام الموجودة في جنوب المطار".

وصباح الخميس، شنّت فصائل عدة بينها الحزب الاسلامي التركستاني وحركة أحرار الشام هجومًا آخر على الخطوط الخلفية لقوات النظام خارج المطار.

واستهدفت الفصائل مناطق تقدمت فيها قوات النظام في بداية هجومها عند الحدود الادارية بين إدلب وحماة (وسط)، وفق عبد الرحمن الذي أوضح أن الهدف "هو تخفيف الضغط عن جبهة مطار أبو الضهور وقطع أوصال قوات النظام وفصل القوات المتقدمة عن الخطوط الخلفية".

وتتواصل المعارك العنيفة في القسم الجنوبي للمطار يرافقها قصف جوي عنيف للطائرات الحربية السورية والروسية.

وفي حال تمكنت قوات النظام من السيطرة عليه، سيصبح المطار أول قاعدة عسكرية تتم استعادتها في إدلب، المحافظة الوحيدة الخارجة عن سلطة دمشق حاليا.

وسيطرت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة في حينها) وفصائل إسلامية في سبتمبر العام 2015 على مطار أبو الضهور العسكري بعد حصاره لنحو عامين. وكان يُشكل وقتها آخر مركز عسكري لقوات النظام في محافظة إدلب.

وبدأت قوات النظام منذ 25 ديسمبر هجومًا واسعًا ضد هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى المنتشرة في ادلب بهدف السيطرة على الريف الجنوبي الشرقي لإدلب، وتأمين طريق استراتيجي شرق المطار يربط مدينة حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، بدمشق.

ووثقت الأمم المتحدة في تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية الاربعاء نزوح نحو مئة ألف شخص في الفترة الممتدة بين 1 ديسمبر حتى التاسع من الشهر الحالي.

ويأتي تحرك قوات النظام في إدلب بعد انتهائها من آخر المعارك ضد تنظيم داعش في محافظة دير الزور (شرق) الحدودية مع العراق.

وتشكل محافظة إدلب مع أجزاء من محافظات محاذية لها إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر الذي تم التوصل اليه في مايو في أستانا برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وبدأ سريان الاتفاق عمليًا في ادلب في سبتمبر الماضي.

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