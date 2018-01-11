قطع المياه عن منطقة بولاق الدكرور لمدة 12 ساعة

أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستقطع المياه عن منطقة بولاق الدكرور لمدة 12 ساعة، تبدأ من الساعة الـ 8 صباح بعد غدً السبت، وحتى الساعة الـ8 مساء نفس اليوم.



وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن قطع المياه يأتي نظرًا لأعمال لحام خط مياه قطر 600 مم مع خط قطر 1000 مم بشارع السودان تقاطع شارع ثروت، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إحلاله وتجديده من شارع هارون مرورًا بشارع ثروت حتى تقاطعه مع شارع السودان.



ووجه اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة الالتزام بالمدة المحددة وعدم تجاوزها، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ 125 لتلقي شكاوي المواطنين وتلبية احتياجاتهم في هذا الشأن، بالإضافة إلى الخط الساخن للمحافظة "114".



وتهيب محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



وكلف المحافظ شركة مياه الشرب وحي بولاق الدكرور والهيئة العامة للنظافة والتجميل، بتوفير سيارات محملة بالمياه، لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة.