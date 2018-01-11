القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
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الخميس 11/يناير/2018 - 10:51 ص

«سعفان»: يجب على العمالة المصرية بالخارج ترك انطباع جيد بالدولة المضيفة

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان،
وفاء علي
dostor.org/2017905

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن العامل المصري المتوجه إلى الخارج بهدف العمل، عليه مسئولية كاملة في نقل صورة صحيحة عن العمالة المصرية بهدف زيادة الطلب عليها.

وأوضح الوزير، أن العمالة المتوجهة إلى الخارج يعدون رسل للعمالة المصرية بالخارج وعليهم ترك انطباع جيد لدى الدولة المضيفة لتصبح العمالة المصرية لها الأولوية في الاختيار لدى أصحاب الأعمال بالخارج.

جاء ذلك خلال تسليم الوزير عقود عمل لبعض العاملين المصريين للعمل في شركة للتجارة والمقاولات بإحدى دول الخليج، بديوان الوزارة.

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