القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
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الخميس 11/يناير/2018 - 10:48 ص

غلق إدارى لـ5 منشآت طبية مخالفة بمدينة العاشر من رمضان

الدكتور حسام أبو
الدكتور حسام أبو ساطي، وكيل وزارة الصحة،
الشرقية ، سارة الوردانى
dostor.org/2017900

أصدرت مديرية الصحة بالشرقية، قرارًا بالغلق الإداري لـ5 منشآت طبية بمدينة العاشر من رمضان لمخالفتها والعمل دون ترخيص.

وكان الدكتور حسام أبوساطي، وكيل وزارة الصحة، تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ تفيد بوجود 5 عيادات خاصة تخصصات «باطنة - نساء وتوليد – جراحة مخ وأعصاب – تناسلية» بمدينة العاشر من رمضان مخالفة للقانون، وقد وافق محافظ الشرقية على صدور قرار بالغلق الإداري للمنشآت المخالفة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضمان مستوى الخدمة الطبية المقدمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين.

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