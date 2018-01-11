محافظ سوهاج: تطوير محطة المنشاة وإنشاء مزلقان بحرى

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إنه جار أعمال تطوير وتجديد محطة السكة الحديد وإنشاء المزلقان البحري بالمنشاة.



وأشار إلى أنه تم تكليف رئيس مركز ومدينة المنشاة بالمتابعة المستمرة لأعمال تطوير المحطة، وإنشاء وتوسعة المزلقان، حيث تم تقسيم الطريق الى طريق ذهاب وطريق عودة وعمل بوابات إلكترونية ورفع الأسفلت القديم المتهالك وإعادة رصفه من جديد.



وأكد عبدالمنعم أن المحافظة لا تألو جهدا في سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام علي المواطن السوهاجي، مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والتطوير للشوارع والمزلقانات والمشروعات الخدمية بنطاق المحافظة، والانتهاء منها في الأوقات والمواعيد المحددة، وفقا للجداول الزمنية الموضوعة لكل مشروع.