«الرى»: ملف «سد النهضة» تعمل عليه الدولة بكامل أجهزتها

قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن حديث الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال لقائه أمس النواب، قد تم اقتطاعه، وتأويل أجزاء منة بشكل يخرج بها عن مقاصدها ومعانيها.



وأكد «الإمام» أن الحديث المثبت فى مضبطة المجلس، انصرف إلى توضيح الوضع المائي في مصر، بكل شفافية ومصداقية، مع التوضيح فى الوقت نفسه، قدرة الدولة على التعامل مع ذلك، والإشارة إلى وجود أساليب عديدة، يمكن من خلالها ترشيد استخدام المياه سواء فى المنزل أو الحقل، مع الإشارة إلى بعض الأساليب التى يمكن الاستعانة بها لتعويض نقص أو انقطاع المياه، حيث بات الحفاظ على المياه مهمة كل فرد في المجتمع، وقد نال هذا النهج استحسانا وإشادة واضحة، من النواب خلال مداخلاتهم.



وأضاف أن حديث الوزير حول القلق من سد النهضة كان يدعو إلى القلق الإيجابى الدافع للمواطنين، نحو تحقيق الاستخدام الرشيد والأمثل لكل نقطة مياه، غير أن هذا القلق يجب أن تصحبه قناعة، بأن هذا الملف تعمل عليه الدولة، بكامل أجهزتها بكامل جهدها.



وأشار إلى أن الوزير قد أكد فى ردة على مداخلة خاصة بإزالة التعديات، أنها حملة قومية، تهدف إلى تطهير النيل، مصدرالحياة لكل المصريين، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.