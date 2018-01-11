الإسكندرية تتصدر المحافظات فى أسعار اللحوم

رصد تقرير مركز المعلومات، التابع لمجلس الوزراء، صادر أمس، أن أسعار اللحوم داخل الأسواق المحلية شهدت ثباتا في مختلف محافظات الجمهورية.



وذكر التقرير أن محافظة الإسكندرية هى الأعلى سعرًا في اللحم البتلو، حيث سجلت سعرًا ما بين 90 و170 جنيهًا للكيلو.



ووصل سعر كيلو لحم الضأن ما بين 100 و200 جنيه، فيما يتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 90 و180 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللحم البتلو بالعظم ما بين 85 و150 جنيهًا، بينما سجل كيلو لحم الضأن بعظم ما بين 90 و180جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو لحم كندوز صغير ما بين 85 و150 جنيهًا، وبلغ سعر لحم الكندوز الكبير ما بين 70 و150 جنيهًا، لتكون محافظة الإسكندرية هى الأعلى سعرًا.