القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
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الخميس 11/يناير/2018 - 10:44 ص

تعيين المخرج «خالد جلال» رئيسًا للجنة الثقافية بالنادى الأهلى

المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2017896

قام مجلس إدارة النادى الأهلى بتعيين المخرج خالد جلال رئيسًا للجنة الثقافية في النادي الأهلي.

وحرص المخرج خالد جلال على توجيه الشكر للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وباقي أعضاء مجلس إدارة النادي، بعد حصوله على المنصب.

وكتب خالد جلال من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، معلقًا: «شرف كبير اختيار الهرم محمود الخطيب والسيد الوزير العامرى فاروق ومجلس إدارة النادي الأهلي الموقر لي، رئيسًا للجنة الثقافية بأعظم أندية مصر والقارة ونادي القرن الذي أحمل عضويته منذ كنت طفلًا صغيرًا وأتمنى خدمته بكل ما أملك.. لا قوة إلا بالله».

تعيين المخرج «خالد جلال» رئيسًا للجنة الثقافية بالنادى الأهلى
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