القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
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الخميس 11/يناير/2018 - 10:44 ص

«أسيوط للبترول»: تكرير 36 ألف طن بوتاجاز لسد احتياجات الصعيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
سيد ابراهيم
dostor.org/2017895

قال المهندس ناجى كساب، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، إن المعمل يقدم دور حيوي واستراتيجى في توفير الجانب الأكبر من احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية المختلفة.

وأشار "كساب" خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور قيادات الوزراء، لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى الجديد 20182019، إلى أن المشروعات الجديدة التى تم تنفيذها مؤخرًا والمشروعات التى يتم تنفيذها حاليًا، تمثل تجسيدًا قويًا وراسخًا لرؤية قطاع البترول المستقبلية وعنايته بالصعيد.

وأوضح أن موازنة العام المالى 182019، تهدف إلى تكرير 4 مليون طن خام لإنتاج حوالى 36 ألف طن بوتاجاز، و520 ألف طن من النافثا بنوعيها وأكثر من مليون طن سولار، وحوالى 2.3 مليون طن مازوت، و25 ألف طن وقود طائرات.

وأضاف،أن المعمل مستمر فى تنفيذ رؤية وزارة البترول فى تعظيم الإنتاج مع الالتزام الكامل بخطة ترشيد الاستهلاك، من خلال مشروعات استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة، التى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة جاس كول أو رفع كفاءة تشغيل المعدات القائمة بالمعمل، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

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