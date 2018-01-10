الإمارات: سنتجاوز ملف قطر بشرط التصحيح

أعرب أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، مساء اليوم الأربعاء، أن بلاده تعمل على تجاوز ملف قطر، مؤكدا أن إيواء الدوحة ليوسف القرضاوي الداعية التابع لجماعة الإخوان كان جزءا من الخلاف الإماراتي القطري.



وقال "قرقاش" في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" اليوم: "نسعى إلى تجاوز ملف قطر بعد أن إختارت أزمتها وعزلتها ولكن لابد من تصحيح، حرض القرضاوي على استهداف الإمارات من على الأراضي القطرية، وكان تحريضه جزء من أزمة ٢٠١٤".



وكانت وزارة الخارجية القطرية دعت في وقت سابق اليوم دول المقاطعة العربية إلى فتح آليات للحوار بين الجانبين لمعالجة الأزمة القائمة بينهما منذ يونيو 2017.