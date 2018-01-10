قطر تتراجع.. وتطلب من دول المقاطعة فتح قنوات للحوار مجددًا

دعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، دول المقاطعة العربي إلى فتح قنوات من أجل التفاهم بشأن العقوبات المفروضة على الدوحة.



وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، أن الدوحة بدأت التحرك نحو التحكيم أو القضاء الدولي أو من خلال المؤسسات الأممية بشأن أضرار ما وصفته بـ"الحصار" المفروض على بلادها منذ الأزمة الخليجية، وذلك حسب وكالة الأناضول.



وكشفت "الخاطر"، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، عن استمرار انقطاع وسائل التواصل مع دول المقاطعة، معربة عن أملها في فتح أي قنوات للحوار لحل الأزمة.

