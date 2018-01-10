«المصريين الأحرار» بالمنيا يدعو الأعضاء لعمل توكيلات تأييد للسيسي غدًا

دعا مجدي مفتاح أمين حزب المصريين الأحرار بالمنيا، أعضاء هيئة مكاتب الحزب على مستوى مراكز المحافظة بالتوجه لمقر الحزب غدا الخميس للتوجه بصورة جماعية إلى مكتب التوثيق بالشهر العقاري لعمل توكيلات لتأييد ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية.



وأكد وائل مختار منسق الإعلام بالحزب، أن التوكيلات تحرر مجانا ببطاقة الرقم القومي، موضحا أن جميع التوكيلات الخاصة بأعضاء الحزب وذويهم وأقاربهم والمواطنين من أعضاء الحزب والمنتمين تأتي لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة قادمة مؤكدين الوقوف مع الرئيس قلبًا وقالبًا لاستكمال إنجازاته والمشروعات التي بدأها وللحفاظ على حالة الأمن والأمان والاستقرار التي تنعم بها البلاد.



