القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:16 م

ضبط مشتبه بهم في محاولة اغتيال مساعد مدير أمن الدقهلية
06:26 م

تسيير 6 رحلات أسبوعيًا بين مصر وروسيا بداية فبراير
06:17 م

وفد أمريكي يصل القاهرة للإعداد لزيارة نائب ترامب
03:38 م

بدء محاكمة 8 ضباط بقسم الهرم في «تعذيب مُجنَّد حتى الموت»
02:46 م

الإفراج بالعفو والشُّرطي عن 244 من نزلاء السجون
01:30 م

«بعد حرقه».. 10 معلومات عن معبد «الغربية» في تونس
01:27 م

ننشر 3 قرارات لـ«الوطنية للانتخابات» بشأن تصويت الوافدين بـ«الرئاسية»
09:45 ص

شاهد.. أول صورة من كواليس «عوالم خفية» للزعيم عادل إمام
07:55 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 22
05:45 ص

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب شمال هندوراس.. وتحذيرات من تسونامى
04:04 ص

ما حكم الهجرة غير الشرعية؟.. الإفتاء تجيب
01:00 ص

ميليشيات الحوثى تنهب شركات الصرافة فى صنعاء
مصر
الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:21 م

اللجنة النقابية للعاملين باتحاد العمال: نرفض تدخل الاتحاد العربي في شئوننا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
دعاء جابر
dostor.org/2017644

قال حمدي عرابي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ردا على ما نشره موقع الاتحاد العربي للنقابات، والتدخل في الشأن الداخلي للاتحاد والعاملين به، فيما ذكروه نقلا عن بعض المواقع والصفحات بشأن زعم استدعاء رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لقوات الأمن ضد العاملين في الاتحاد.

وقال عرابي إن قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية من قسم شرطة الأزبكية المجاور لمبنى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأن مهمة القوات الأمنية هي الحفاظ على الأمن والعاملين وضمان عدم تواجد أي عناصر مندسة، وأوضح أن قوات الأمن لم تتدخل في أثناء الوقفة الاحتجاجية السلمية داخل المبنى.

وأشار إلى تواجد القوات الأمنية خارج الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وليس داخله، والوقفة لم يتم خلالها تعطيل العمل في الاتحاد العام أو أي من نقاباته أو بنك العمال بذات المبنى.

وأكدن أنه يرفض رفضا تاما شكلا وموضوعا أي تدخل من أي من الجهات الخارجية في الشأن الداخلي للإتحاد العام لنقابات عمال مصر والعاملين به، وأي متاجرة أو استغلال لشؤننا الداخلية في بيت العمال.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

تسيير 6 رحلات أسبوعيًا بين مصر وروسيا بداية فبراير

منذ حوالي 6 ساعات

وفد أمريكي يصل القاهرة للإعداد لزيارة نائب ترامب

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 22

منذ يوم

«السيسي» يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن

منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21

الآن

ملثمون يهاجمون فندقًا في باريس ويسرقون مجوهرات بـ4 ملايين جنيه إسترليني

وزير المالية: لا أعلم توقيت زيادة أسعار الوقود

تباين أداء الدولار واليورو أمام الجنيه المصري اليوم

الباز: السيسي وافق على لقاء نائب ترامب على مضض (فيديو)

الأكثر قراءة

10 معلومات طريفة عن زعيم كوريا الشمالية

«بنخاف ربنا».. لماذا تخصصت عصابة الأردنيين في سرقة الأقباط؟

أول صورة من تقرير الطب الشرعى وبيان الوفاة للعامل المصرى فى الأردن

عائلة هنا الزاهد تخطف الأنظار فى العرض الخاص لفيلم «عقدة الخواجة»

ألبومات الصور

حملة «جميلة يا بلدي» تنهي ثاني أيامهما في طور سيناء (صور)

العرض الخاص لفيلم «عقدة الخواجة»

بالصور.. بدء المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل الدورة 49 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

إقبال كبير من مواطني كفر الشيخ على الشهر العقاري لدعم السيسي (صور)

نجم الساعة

الرئيس يقدم كشف حساب الولاية الأولى في مؤتمر الشباب المقبل

الأكثر قراءة

10 معلومات طريفة عن زعيم كوريا الشمالية

«بنخاف ربنا».. لماذا تخصصت عصابة الأردنيين في سرقة الأقباط؟

أول صورة من تقرير الطب الشرعى وبيان الوفاة للعامل المصرى فى الأردن

عائلة هنا الزاهد تخطف الأنظار فى العرض الخاص لفيلم «عقدة الخواجة»

كشكول

جامعة مصر تُشارك في مبادرة next technology leader

التعليم العالي: استمرار صرف مرتب الباحثة المصرية بأمريكا وتأمينها الصحي حتى يناير 2019

التعليم العالي: استمرار صرف مرتب الباحثة المصرية بأمريكا وتأمينها الصحي حتى يناير 2019

9 نصائح لحمل حقيبة مدرسية بطريقة "صحيحة وصحية"

جامعة النهضة تشارك في مهرجان إبداع

منوعات

9 علامات لنقص المغنسيوم

مواطنون عن اختيار «سلع التموين»: «مفيش أحسن من المجمعات الاستهلاكية» (فيديو)

خبير تكنولوجيا: «الألعاب بتخلي التعليم ممتع ودي طريقتي في التعامل مع طلابي»

المثقف

فيديو... افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي بتونس

ولاد الكار

محمد عبد الرحمن يكشف كواليس الفبركة الصحفية في «الكتاب صفر»

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: كيف قام المسيح؟

محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: خطأ أسامة كمال فى الاعتذار وليس فى الحوار

المزيد
الأبراج اليوم

توافقات برج الجدي مع الأبراج الأخرى

الصحة

الطويلة: «الاستروكس» أقوى 200 مرة من الحشيش ويؤدى للموت المفاجئ

الدستور على فيسبوك
ads