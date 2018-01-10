اللجنة النقابية للعاملين باتحاد العمال: نرفض تدخل الاتحاد العربي في شئوننا

قال حمدي عرابي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ردا على ما نشره موقع الاتحاد العربي للنقابات، والتدخل في الشأن الداخلي للاتحاد والعاملين به، فيما ذكروه نقلا عن بعض المواقع والصفحات بشأن زعم استدعاء رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لقوات الأمن ضد العاملين في الاتحاد.



وقال عرابي إن قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية من قسم شرطة الأزبكية المجاور لمبنى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأن مهمة القوات الأمنية هي الحفاظ على الأمن والعاملين وضمان عدم تواجد أي عناصر مندسة، وأوضح أن قوات الأمن لم تتدخل في أثناء الوقفة الاحتجاجية السلمية داخل المبنى.



وأشار إلى تواجد القوات الأمنية خارج الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وليس داخله، والوقفة لم يتم خلالها تعطيل العمل في الاتحاد العام أو أي من نقاباته أو بنك العمال بذات المبنى.



وأكدن أنه يرفض رفضا تاما شكلا وموضوعا أي تدخل من أي من الجهات الخارجية في الشأن الداخلي للإتحاد العام لنقابات عمال مصر والعاملين به، وأي متاجرة أو استغلال لشؤننا الداخلية في بيت العمال.