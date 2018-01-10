القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:16 م

ضبط مشتبه بهم في محاولة اغتيال مساعد مدير أمن الدقهلية
06:26 م

تسيير 6 رحلات أسبوعيًا بين مصر وروسيا بداية فبراير
06:17 م

وفد أمريكي يصل القاهرة للإعداد لزيارة نائب ترامب
03:38 م

بدء محاكمة 8 ضباط بقسم الهرم في «تعذيب مُجنَّد حتى الموت»
02:46 م

الإفراج بالعفو والشُّرطي عن 244 من نزلاء السجون
01:30 م

«بعد حرقه».. 10 معلومات عن معبد «الغربية» في تونس
01:27 م

ننشر 3 قرارات لـ«الوطنية للانتخابات» بشأن تصويت الوافدين بـ«الرئاسية»
09:45 ص

شاهد.. أول صورة من كواليس «عوالم خفية» للزعيم عادل إمام
07:55 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 22
05:45 ص

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب شمال هندوراس.. وتحذيرات من تسونامى
04:04 ص

ما حكم الهجرة غير الشرعية؟.. الإفتاء تجيب
01:00 ص

ميليشيات الحوثى تنهب شركات الصرافة فى صنعاء
أحزاب ونقابات
الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:11 م

تجديد كارنيهات 3300 مهندس بترول لدعم «ضاحي» نقيبًا للمهندسين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الحسين عبيد
dostor.org/2017639

علمت «الدستور» من مصادر مطلعة داخل نقابة المهندسين، أن مندوب حضر النقابة وطالب تجديد كارنيهات لـ3300 مهندس من العاملين بشركة بتروجيت لدعم وزير النقل الأسبق، المهندس هاني ضاحي، الذي يخوض الانتخابات على مقعد نقيب المهندسين المقرر عقدها الشهر المقبل، لافتًا إلى أن المندوب كان معه المبلغ المالي كامل المستحق لتجديد كارنيهات هذا العدد.

وأكدت المصادر، أنها سابقة أولى فى النقابة أن يقوم شخص بالمطالبة لتجديد كارنيهات هذا العدد الكبير، مؤكدين أن المهندسين دائمًا ما يقوموا بتجديد كارنيهاتهم بذاتهم بدون وساطات، لافتا إلى وجود حشد من مهندسي البترول لدعم خلفان فى السباق الانتخابي.

وأشارت إلى أن وزارة البترول كانت قد عقدت اجتماعا أمس، مرجحًا أن يكون هناك توجه من الوزارة للحشد لمصلحة المهندس هاني ضاحي.

جدير بالذكر أن ضاحي كان قد تولى وزارة البترول، بالإضافة إلى رئاسة الهيئة العامة للبترول ورئيسا لشركة «بتروجيت»، بالإضافة إلى العديد من الشركات والهيئات البترولية الأمر الذي يجعله يعول على أكثر من 60 ألف مهندس يعملون فى قطاع البترول نظرًا لارتباطه الوثيق فى هذا القطاع.

وقدم المهندس هاني ضاحي، وزير النقل الأسبق، أوراق ترشحه على مقعد نقيب المهندسين، يوم الإثنين الماضي، مع بدء تلقي أوراق طلبات الترشح بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.

موضوعات متعلقة

«ضاحي» يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب المهندسين

لليوم الثانى. «انتخابات المهندسين» تتلقى أوراق المرشحين

اقرأ أيضًا
منذ 9 شهر

براءة 4 أعضاء مفصولين من حزب الوفد وموظفين من استعراض القوة

منذ 9 شهر

المصريون بالخارج يناشدون السيسى لدعوتهم إلى مؤتمرات الشباب

منذ 9 شهر

نقيب المحامين يوضح موقفه من قانون الطوارئ

منذ 9 شهر

سامح عاشور يكشف عن وضع النقابة المالي وحقيقة إفلاسها

منذ 9 شهر

بالفيديو.. خبير أمني يطالب بتطبيق قانون الطوارئ الأمريكي بمصر

منذ 9 شهر

النقابات المستقلة تطعن على القانون أمام «الدستورية».. الأسبوع المقبل

الآن

ملثمون يهاجمون فندقًا في باريس ويسرقون مجوهرات بـ4 ملايين جنيه إسترليني

وزير المالية: لا أعلم توقيت زيادة أسعار الوقود

تباين أداء الدولار واليورو أمام الجنيه المصري اليوم

الباز: السيسي وافق على لقاء نائب ترامب على مضض (فيديو)

الأكثر قراءة

10 معلومات طريفة عن زعيم كوريا الشمالية

«بنخاف ربنا».. لماذا تخصصت عصابة الأردنيين في سرقة الأقباط؟

أول صورة من تقرير الطب الشرعى وبيان الوفاة للعامل المصرى فى الأردن

عائلة هنا الزاهد تخطف الأنظار فى العرض الخاص لفيلم «عقدة الخواجة»

ألبومات الصور

حملة «جميلة يا بلدي» تنهي ثاني أيامهما في طور سيناء (صور)

العرض الخاص لفيلم «عقدة الخواجة»

بالصور.. بدء المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل الدورة 49 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

إقبال كبير من مواطني كفر الشيخ على الشهر العقاري لدعم السيسي (صور)

نجم الساعة

الرئيس يقدم كشف حساب الولاية الأولى في مؤتمر الشباب المقبل

الأكثر قراءة

10 معلومات طريفة عن زعيم كوريا الشمالية

«بنخاف ربنا».. لماذا تخصصت عصابة الأردنيين في سرقة الأقباط؟

أول صورة من تقرير الطب الشرعى وبيان الوفاة للعامل المصرى فى الأردن

عائلة هنا الزاهد تخطف الأنظار فى العرض الخاص لفيلم «عقدة الخواجة»

كشكول

جامعة مصر تُشارك في مبادرة next technology leader

التعليم العالي: استمرار صرف مرتب الباحثة المصرية بأمريكا وتأمينها الصحي حتى يناير 2019

التعليم العالي: استمرار صرف مرتب الباحثة المصرية بأمريكا وتأمينها الصحي حتى يناير 2019

9 نصائح لحمل حقيبة مدرسية بطريقة "صحيحة وصحية"

جامعة النهضة تشارك في مهرجان إبداع

منوعات

9 علامات لنقص المغنسيوم

مواطنون عن اختيار «سلع التموين»: «مفيش أحسن من المجمعات الاستهلاكية» (فيديو)

خبير تكنولوجيا: «الألعاب بتخلي التعليم ممتع ودي طريقتي في التعامل مع طلابي»

المثقف

فيديو... افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي بتونس

ولاد الكار

محمد عبد الرحمن يكشف كواليس الفبركة الصحفية في «الكتاب صفر»

الأبراج اليوم

توافقات برج الجدي مع الأبراج الأخرى

الصحة

الطويلة: «الاستروكس» أقوى 200 مرة من الحشيش ويؤدى للموت المفاجئ

الدستور على فيسبوك
ads