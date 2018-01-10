تجديد كارنيهات 3300 مهندس بترول لدعم «ضاحي» نقيبًا للمهندسين

علمت «الدستور» من مصادر مطلعة داخل نقابة المهندسين، أن مندوب حضر النقابة وطالب تجديد كارنيهات لـ3300 مهندس من العاملين بشركة بتروجيت لدعم وزير النقل الأسبق، المهندس هاني ضاحي، الذي يخوض الانتخابات على مقعد نقيب المهندسين المقرر عقدها الشهر المقبل، لافتًا إلى أن المندوب كان معه المبلغ المالي كامل المستحق لتجديد كارنيهات هذا العدد.



وأكدت المصادر، أنها سابقة أولى فى النقابة أن يقوم شخص بالمطالبة لتجديد كارنيهات هذا العدد الكبير، مؤكدين أن المهندسين دائمًا ما يقوموا بتجديد كارنيهاتهم بذاتهم بدون وساطات، لافتا إلى وجود حشد من مهندسي البترول لدعم خلفان فى السباق الانتخابي.



وأشارت إلى أن وزارة البترول كانت قد عقدت اجتماعا أمس، مرجحًا أن يكون هناك توجه من الوزارة للحشد لمصلحة المهندس هاني ضاحي.



جدير بالذكر أن ضاحي كان قد تولى وزارة البترول، بالإضافة إلى رئاسة الهيئة العامة للبترول ورئيسا لشركة «بتروجيت»، بالإضافة إلى العديد من الشركات والهيئات البترولية الأمر الذي يجعله يعول على أكثر من 60 ألف مهندس يعملون فى قطاع البترول نظرًا لارتباطه الوثيق فى هذا القطاع.



وقدم المهندس هاني ضاحي، وزير النقل الأسبق، أوراق ترشحه على مقعد نقيب المهندسين، يوم الإثنين الماضي، مع بدء تلقي أوراق طلبات الترشح بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.