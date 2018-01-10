«التصديري للجلود»: نستهدف نمو الصادرات المصرية بنسبة 25% خلال 2018

كشف المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، عن استهدافه زيادة حجم صادرات القطاع خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 20- 25%، من خلال فتح أسواق جديدة وتعظيم القيمة المضافة للجلود.



وقال رئيس المجلس محمود سرج، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن خطة عمل المجلس تتركز على تعزيز القيمة المضافة في الصادرات من خلال تعظيم تصدير المنتجات الجلدية والأحذية، والتي ستساهم في رفع قيمة الصادرات بدلا من تصدير الجلود المشطبة فقط.



وأشار إلى أن المجلس يستهدف التركيز على السوق الأفريقي، حيث تم الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي على تقديم ضمانات للعمليات التصديرية بنسبة تصل إلى 80% من قيمة الصفقة لحل مشكلة عمليات تمويل التجارة مع أفريقيا.



وأكمل سرج، أن الخطة تتضمن العمل على فتح أسواق جديدة خاصة في السوق الأفريقية في دول غرب وشرق أفريقيا مثل كينيا وغينيا وأوغندا وبروندي ورواندا والسنغال ونيجيريا، وكذلك بعض الأسواق الأخرى التي لم نصل إليها مثل "السويد والنرويج والدنمارك وهولندا وروسيا".



ونوه إلى أنه خلال مؤتمر"الاستثمار فى افريقيا" الذي عقد في شرم الشيخ الشهر الماضي، عقد لقاء مع نائب رئيس بروندي لبحث إمكانية تصدير الأحذية العسكرية للسوق البروندي بدلا من الهند، كما تم عقد لقاءات مع وزيرة الاستثمار الرواندية ووزراء خارجية كلا من أوغندا ونيجيريا والسنغال.



وكانت صادرات مصر من الجلود والمنتجات الجلدية، قد سجلت تراجعًا بنسبة 11% منذ بداية 2017 وحتى شهر نوفمبر الماضي، لتحقق نحو 107 ملايين دولار، مقابل 120 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016، لتمثل 1% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال تلك الفترة.



وبلغت قيمة صادرات مصر من دباغة الجلود نحو 101.32 مليون دولار، ومن الأحذية نحو 4.37 مليون دولار ومن الملابس والمصنوعات الجلدية نحو 1.22 مليون دولار، ومن باقي الجلود نحو 0.01 مليون دولار.



واستحوذت 10 دول على 93% من قيمة الصادرات المصرية من الجلود والمنتجات الجلدية خلال 11 شهرا من 2017 بنحو 99.35 مليون دولار، يأتي على رأسها البرتغال بقيمة 30.55 مليون دولار، تليها ايطاليا بقيمة 20.26 مليون دولار،ثم اسبانيا بنحو 19.28 مليون دولار، والصين نحو 9.8 مليون دولار، والهند بنحو 8.51 مليون دولار.