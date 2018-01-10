النيابة تستمع لأقوال 3 شرطيين لاتهامهم بقتل عامل بقنا.. ووالدته «هما اللي قتلوه»

استدعت النيابة العامة في قنا، اليوم الأربعاء، ضابطين وخفير شرطة في قسم شرطة دشنا، لسماع أقوالهم في اتهامهم بقتل عامل، خلال حملة أمنية بقرية السمطا التابعة لدائرة، مركز دشنا شمالي محافظة قنا.



وبحسب مصدر في النيابة العامة، فإنَّ النيابة إستدعت كلًا من «أحمد. أ. م» ضابط شرطة، و«عمرو. أ. م» رئيس مباحث دشنا، و«محمد. ف. أ» مخبر شرطة بقسم شرطة مركز دشنا، لسماع أقوالهم في البلاغ رقم 261 لسنة 2018، والذي تقدمت به أسرة محمد عبيد عبدالتواب، الذي قُتِل على يد أجهزة الأمن خلال حملة أمنية بقرية السمطا بمركز دشنا.



وأضاف المصدر لـ«الدستور»، أنَّ الضابطين وخفير الشرطة أقروا خلال أقوالهم أمام النيابة العامة بدشنا، بأنَّ المتهم كان يحمل سلاحًا ناريًا حرّزته الشرطة بعد أن لقي مصرعه، وأنَّه قاوم السلطات الأمنية وتبادل إطلاق النيران معهم.



وتابع المصدر أنَّ شهود العيان من أهالي القرية أكدوا أنَّ المتهم لم يكن حاملًا لسلاح ناري في أثناء دخوله إلى القرية، وأنَّ أجهزة الأمن أمطرته بوابل من النيران حال رؤيته مستقلًا سيارته أثناء دخول القرية.



وذكر المصدر أن هدى فؤاد والدة القتل ذكرت خلال أقوالها بمحضر الشرطة، أنَّ المتهمين قتلوا نجلها، مشيرًا إلى أنها انهمرت في البكاء أمام رئيس النيابة مرددةً «هما اللي قتلوا وليدي ملهوش ذنب».



وكان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا مساء السبت الماضي، مفاده تبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن ومسجل خطر بقرية السمطا بمركز دشنا، ما أدى إلى مصرع «محمد. ع. أ» عامل، في أثناء إطلاق وابل من النيران على قوات الأمن في أثناء محاولتها القبض على هاربين من أحكام قضائية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال المحافظة.



واحتج أهالي القرية وعائلة القتيل على وفاته على يد الشرطة، ما أدى إلى قطعهم طريق «مصر- أسوان» الزراعي، ورفضوا استلام جثته حتى الحصول على حق العامل الذي قتل غدرًا.