القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:16 م

ضبط مشتبه بهم في محاولة اغتيال مساعد مدير أمن الدقهلية
06:26 م

تسيير 6 رحلات أسبوعيًا بين مصر وروسيا بداية فبراير
06:17 م

وفد أمريكي يصل القاهرة للإعداد لزيارة نائب ترامب
03:38 م

بدء محاكمة 8 ضباط بقسم الهرم في «تعذيب مُجنَّد حتى الموت»
02:46 م

الإفراج بالعفو والشُّرطي عن 244 من نزلاء السجون
01:30 م

«بعد حرقه».. 10 معلومات عن معبد «الغربية» في تونس
01:27 م

ننشر 3 قرارات لـ«الوطنية للانتخابات» بشأن تصويت الوافدين بـ«الرئاسية»
09:45 ص

شاهد.. أول صورة من كواليس «عوالم خفية» للزعيم عادل إمام
07:55 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 22
05:45 ص

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب شمال هندوراس.. وتحذيرات من تسونامى
04:04 ص

ما حكم الهجرة غير الشرعية؟.. الإفتاء تجيب
01:00 ص

ميليشيات الحوثى تنهب شركات الصرافة فى صنعاء
حوادث
الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:01 م

النيابة تستمع لأقوال 3 شرطيين لاتهامهم بقتل عامل بقنا.. ووالدته «هما اللي قتلوه»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
قنا: إسلام البكري
dostor.org/2017635

استدعت النيابة العامة في قنا، اليوم الأربعاء، ضابطين وخفير شرطة في قسم شرطة دشنا، لسماع أقوالهم في اتهامهم بقتل عامل، خلال حملة أمنية بقرية السمطا التابعة لدائرة، مركز دشنا شمالي محافظة قنا.

وبحسب مصدر في النيابة العامة، فإنَّ النيابة إستدعت كلًا من «أحمد. أ. م» ضابط شرطة، و«عمرو. أ. م» رئيس مباحث دشنا، و«محمد. ف. أ» مخبر شرطة بقسم شرطة مركز دشنا، لسماع أقوالهم في البلاغ رقم 261 لسنة 2018، والذي تقدمت به أسرة محمد عبيد عبدالتواب، الذي قُتِل على يد أجهزة الأمن خلال حملة أمنية بقرية السمطا بمركز دشنا.

وأضاف المصدر لـ«الدستور»، أنَّ الضابطين وخفير الشرطة أقروا خلال أقوالهم أمام النيابة العامة بدشنا، بأنَّ المتهم كان يحمل سلاحًا ناريًا حرّزته الشرطة بعد أن لقي مصرعه، وأنَّه قاوم السلطات الأمنية وتبادل إطلاق النيران معهم.

وتابع المصدر أنَّ شهود العيان من أهالي القرية أكدوا أنَّ المتهم لم يكن حاملًا لسلاح ناري في أثناء دخوله إلى القرية، وأنَّ أجهزة الأمن أمطرته بوابل من النيران حال رؤيته مستقلًا سيارته أثناء دخول القرية.

وذكر المصدر أن هدى فؤاد والدة القتل ذكرت خلال أقوالها بمحضر الشرطة، أنَّ المتهمين قتلوا نجلها، مشيرًا إلى أنها انهمرت في البكاء أمام رئيس النيابة مرددةً «هما اللي قتلوا وليدي ملهوش ذنب».

وكان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا مساء السبت الماضي، مفاده تبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن ومسجل خطر بقرية السمطا بمركز دشنا، ما أدى إلى مصرع «محمد. ع. أ» عامل، في أثناء إطلاق وابل من النيران على قوات الأمن في أثناء محاولتها القبض على هاربين من أحكام قضائية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال المحافظة.

واحتج أهالي القرية وعائلة القتيل على وفاته على يد الشرطة، ما أدى إلى قطعهم طريق «مصر- أسوان» الزراعي، ورفضوا استلام جثته حتى الحصول على حق العامل الذي قتل غدرًا.

موضوعات متعلقة

مقتل عامل في اشتباكات بين الشرطة وهاربين بقنا

أسرة قتيل قنا ترفض تسلم جثمانه: «ملوش ذنب ومعملش حاجة»

أهالي دشنا يقطعون الطريق الزراعي احتجاجا على مقتل شاب في اشتباكات مع الشرطة

ضبط مسجل وتصفية آخر فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بقنا

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

ضبط مشتبه بهم في محاولة اغتيال مساعد مدير أمن الدقهلية

منذ حوالي 9 ساعات

بدء محاكمة 8 ضباط بقسم الهرم في «تعذيب مُجنَّد حتى الموت»

منذ حوالي 9 ساعات

الإفراج بالعفو والشُّرطي عن 244 من نزلاء السجون

منذ حوالي 11 ساعة

ننشر 3 قرارات لـ«الوطنية للانتخابات» بشأن تصويت الوافدين بـ«الرئاسية»

منذ يوم

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل «عروس بنها»

منذ يوم

ننشر قرار «الوطنية للانتخابات» الخاص بالتغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة

الآن

ملثمون يهاجمون فندقًا في باريس ويسرقون مجوهرات بـ4 ملايين جنيه إسترليني

وزير المالية: لا أعلم توقيت زيادة أسعار الوقود

تباين أداء الدولار واليورو أمام الجنيه المصري اليوم

الباز: السيسي وافق على لقاء نائب ترامب على مضض (فيديو)

الأكثر قراءة

10 معلومات طريفة عن زعيم كوريا الشمالية

«بنخاف ربنا».. لماذا تخصصت عصابة الأردنيين في سرقة الأقباط؟

أول صورة من تقرير الطب الشرعى وبيان الوفاة للعامل المصرى فى الأردن

عائلة هنا الزاهد تخطف الأنظار فى العرض الخاص لفيلم «عقدة الخواجة»

ألبومات الصور

حملة «جميلة يا بلدي» تنهي ثاني أيامهما في طور سيناء (صور)

العرض الخاص لفيلم «عقدة الخواجة»

بالصور.. بدء المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل الدورة 49 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

إقبال كبير من مواطني كفر الشيخ على الشهر العقاري لدعم السيسي (صور)

نجم الساعة

الرئيس يقدم كشف حساب الولاية الأولى في مؤتمر الشباب المقبل

الأكثر قراءة

10 معلومات طريفة عن زعيم كوريا الشمالية

«بنخاف ربنا».. لماذا تخصصت عصابة الأردنيين في سرقة الأقباط؟

أول صورة من تقرير الطب الشرعى وبيان الوفاة للعامل المصرى فى الأردن

عائلة هنا الزاهد تخطف الأنظار فى العرض الخاص لفيلم «عقدة الخواجة»

كشكول

جامعة مصر تُشارك في مبادرة next technology leader

التعليم العالي: استمرار صرف مرتب الباحثة المصرية بأمريكا وتأمينها الصحي حتى يناير 2019

التعليم العالي: استمرار صرف مرتب الباحثة المصرية بأمريكا وتأمينها الصحي حتى يناير 2019

9 نصائح لحمل حقيبة مدرسية بطريقة "صحيحة وصحية"

جامعة النهضة تشارك في مهرجان إبداع

منوعات

9 علامات لنقص المغنسيوم

مواطنون عن اختيار «سلع التموين»: «مفيش أحسن من المجمعات الاستهلاكية» (فيديو)

خبير تكنولوجيا: «الألعاب بتخلي التعليم ممتع ودي طريقتي في التعامل مع طلابي»

المثقف

فيديو... افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي بتونس

ولاد الكار

محمد عبد الرحمن يكشف كواليس الفبركة الصحفية في «الكتاب صفر»

الأبراج اليوم

توافقات برج الجدي مع الأبراج الأخرى

الصحة

الطويلة: «الاستروكس» أقوى 200 مرة من الحشيش ويؤدى للموت المفاجئ

الدستور على فيسبوك
ads