تباين أداء الدولار واليورو أمام الجنيه المصري اليوم

تباين أداء الدولار الأمريكي والعملة الموحدة اليورو أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع توقعات بتخفيض معدل الفائدة بمصر خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.



وعرض بنك المشرق أعلى سعر لشراء العملة الخضراء بـ17.660 جنيه، في حين قدم البنك العربي أقل سعر للبيع عند 17.700 جنيه.



وتباين أداء العملة الموحدة اليورو بوجه الجنيه المصري، عند نهاية تداولات اليوم، ليسجل البنك المركزي المصري أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 21.192 جنيه، واستمر البنك العربي بتقديم أقل سعر للبيع بـ20.629 جنيه.