«صحة أسوان»: نتيجة تحاليل مصابي الباخرة السياحية «اشتباه تسمم»

وصل عدد المصابين باشتباه تسمم من المقيمين على متن باخرة سياحية بأسوان إلى 12 مصابًا، بعد الكشف الطبي على جميع الحالات التي كان مبلغ عن إصابتها وعددهم 18.



أثبت الكشف الطبي عليهم أن الحالات التي تستلزم النقل إلى المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة 12، والأعداد المتبقية تظهر عليهم أعراض بسيطة ولا تشكل أي خطورة.



قال الدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنَّه تمَّ احتجاز 12 مصابًا في مستشفى حميات إدفو من المقيمين على متن إحدى البواخر السياحية بمدينة إدفو بسبب إصابتهم بأعراض، وتمَّ أخذ العينات لإجراء التحاليل اللازمة للمصابين والتي أثبتت نتيجتها إصابتهم بتلبك معوي واشتباه تسمم.



وأضاف: أنَّه تمَّ أخذ عينات من الأغذية المقدمة للنزلاء على متن الباخرة السياحية وإرسالها للمعامل المتخصصة وستظهر نتيجتها غدًا لتأكد مدى إصابتهم بالتسمم من عدمه، والمصابين 11 فتاة وشابًا وجميعهم حالتهم مستقرة وتمَّ وضعهم تحت الملاحظة خلال الساعات القليلة القادمة.

