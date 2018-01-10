القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
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الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:37 م

«تشريعية النواب» تنتهي من مناقشة 561 مادة من قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد
dostor.org/2017620

انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، من مناقشة 561 مادة من مواد مشروع قانون الإجرءات الجنائية، حيث وافقت على مواد استئناف الجنح من المادة 402 حتى المادة 419 ووافقت على مواد استئناف الجنايات من المادة 419 مكررا حتى المادة "419 مكررا 10".

ووافقت اللجنة على مواد إعادة النظر في الأحكام الباتة من المادة "441 حتى المادة 449 ووافقت على المواد الخاصة فى قوة الأحكام الباتة من المادة 454 والمواد الواجبة التنفيذ من المادة 467 والمواد الخاصة بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية والمواد الخاصة بتنفيذ المبالغ المحكوم بها والمواد الخاصة في الأشكال فى التنفيذ ورد الاعتباروالاجرءات التى تببع في حالة فقد الأوراق والأحكام.

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