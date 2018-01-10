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الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:56 ص

الاحتلال الإسرائيلي يعزز وجوده في الضفة عقب مقتل مستوطن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2016756

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، إغلاقه الجزء الغربي من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية إغلاقاً كاملاً حتى إشعار آخر، والدفع بتعزيزات أمنية مشددة إلى المنطقة، وذلك عقب مقتل مستوطن إسرائيلي، مساء يوم أمس الثلاثاء، في عملية إطلاق نار عند مستوطنة "حفوت جلعاد" على سيارته برصاص مسلحين.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي ادرعي: "تحركت قوات جيش الدفاع في أعقاب الاعتداء الإرهابي بالقرب من مزارع غلعاد شرق نابلس، والذي أدى إلى مقتل مواطن إسرائيلي. وفرضت القوات بالتعاون مع قوات خاصة طوقًا على قرى في محيط مدينة نابلس وقامت بتمشيط المنطقة بحثًا عن الإرهابيين منفذي الاعتداء".

وأضاف البيان: "في ضوء تقدير الموقف تقرر تعزيز القوات في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقوات إضافية. جيش الدفاع سيواصل العمل ليل نهار للحفاظ على أمن سكان المنطقة ودولة إسرائيل".

وتفقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت، صباح اليوم الأربعاء، برفقة قادة المنطقة الوسطى العسكرية في الضفة الغربية موقع إطلاق النار، وأجرى تقديرًا للموقف حيث تقرر اتخاذ إجراءات أمنية مختلفة بالإضافة إلى فرض طوق في محيط المدينة.

من ناحية أخرى، شنت قوات الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت أكثر من عشرة فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية، وتركزت في مدينتي أريحا والخليل.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي تعقيباً على حملة الاعتقالات: "خلال أعمال تمشيط في الخليل ضبطت قوات الأمن أموالا إرهابية بقيمة آلاف الشواكل. كما اعتقلت قوات الأمن الليلة في منطقة يهودا والسامرة والأغوار11 مطلوبًا فلسطينيًا يشتبه فيهم بالضلوع بنشاطات إرهابية وإرهابية شعبية وأعمال شغب عنيفة".

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