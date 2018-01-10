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الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:55 ص

«مروان العميري» يطلق «درتي فيها صحافة»

مروان العميري
"مروان العميري"
محمد قدري
dostor.org/2016755

طرح الفنان المغربي "مروان العميري" أغنية جديدة بعنوان "درتي فيها صحافة"، عبر موقع "اليوتوب"، وهي من كلمات وألحان عزيز بوعلام، توزيع عادل لخليفي، وإنتاج شركة "فراس إديسيون".

"درتي فيها صحافة"، أول "سينجل" للفنان مروان العميري، بعد 3 ألبومات ناجحة كان آخرها ألبوم "لميمة"، والذي تضمن 6 أغنيات، "لضحكت واعرة، لميمة، راني في الغربة، سواكن، براول وزعري"، كان قد تعاون من خلاله مع المؤلفين سعيد الروماني وعزيز بوعلام.

وكان "مروان العميري" قد طرح أول ألبوم له في 2013 تحت عنوان "حتى فات الفوت"، في حين صدر له ثاني ألبوم في 2016 حمل عنوان "اللي نبغيها تبغي واحد آخر."

بدأ "مروان العميري" مشواره الفني في 2009، بعد أن تتلمذ على يد فنان العيطة "مبارك العوني"، كما شارك في عدة مهرجانات خاصة منها مهرجان العيطة بالدار البيضاء، ومهرجانات وحفلات بمدن "طنجة، الفقيه بن صالح، بني ملال والجديدة".

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