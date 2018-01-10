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الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:50 ص

ضبط 403 حالات غش بامتحانات بنى سويف.. و«تجارة» تتصدر المشهد

الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2016753

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، إن الجامعة تشهد هدوءا وانتظاما خلال أول أيام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الكليات، ويواصل أفراد الأمن الإداري عملهم لتأمين الأفراد والمنشآت، وسط تشديدات أمنية على بوابات الجامعة، وتم ضبط 403 حالة غش في 18 كلية بالجامعة.

وأشار الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى تصريحات صحفية إلى ضبط 132 حالة بكلية التجارة، 99 بالحقوق، 57 بالآداب، وثلاثة بالعلوم، و5 حالات بالتعليم الصناعى 37 بالتربية، 22 بالتربية الرياضية، وحالتان بالإعلام، 27 بالخدمة الاجتماعية، 5 برياض الأطفال، 7 بعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة، وحالة واحدة فى كلا من الصيدلة والتمريض والحاسبات والهندسة والعلوم الصحية والسياحة والفنادق.

وتنوعت وسائل الغش ما بين النقل من ورق خارجي واستخدام الهاتف المحمول والكتابة على ورق الأسئلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع حالات الغش.

ضبط 403 حالات غش بامتحانات بنى سويف.. و«تجارة» تتصدر المشهد
ضبط 403 حالات غش بامتحانات بنى سويف.. و«تجارة» تتصدر المشهد
ضبط 403 حالات غش بامتحانات بنى سويف.. و«تجارة» تتصدر المشهد
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