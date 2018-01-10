شاهد.. أول صورة من كواليس «عوالم خفية» للزعيم عادل إمام

بدأ الزعيم عادل إمام، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "عوالم خفية"، وذلك باستوديو النحاس، بعد عدة تأجيلات خلال الفترة الماضية.



وحضر اليوم الأول من التصوير، مؤلفي العمل الثلاثة، الذين احتفلوا مع "الزعيم" بأول أعمالهم معه؛ بعد أن منحهم الثقة.



وتدور أحداث المسلسل، حول محاربة الفساد في المجتمع، من خلال فرقة يكونها الزعيم للدخول في العوالم الخفية وراء الفساد.



ويشارك في المسلسل- المقرر عرضه خلال رمضان القادم-، كلا من الفنانات "بشرى، مي سليم، هبة مجدي"، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج وإخراج رامي إمام.