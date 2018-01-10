إسرائيل تعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية

شنت قوات من الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 11 فلسطينيا.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنه يشتبه في تورط المعتقلين في "نشاطات إرهابية وأعمال شغب عنيفة".



ولم تشر الهيئة إلى ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.



وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".