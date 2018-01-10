الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:39 ص
إسرائيل تعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية
وكالات
dostor.org/2016751
شنت قوات من الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 11 فلسطينيا.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنه يشتبه في تورط المعتقلين في "نشاطات إرهابية وأعمال شغب عنيفة".
ولم تشر الهيئة إلى ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.
وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".