المعارضة السورية «المعتدلة» وراء استهداف قاعدة «حميميم»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحديد مكان إقلاع الطائرات دون طيار التي نفذت الهجوم على قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية غربي سوريا، مساء السبت الماضي.



ونقلت قاعدة حميميم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء، عن وزارة الدفاع الروسية «تحديد مصدر إقلاع الطائرات دون طيار التي نفّذت الهجوم على قاعدة حميميم العسكرية، في جنوب غرب منطقة خفض التصعيد في إدلب التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، التي تُسمى المعارضة المعتدلة».



وأضافت: وجهنا رسالتين بهذا الخصوص إلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية الجنرال أكار خلوصي، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية حقان فيدان، لضرورة التزام أنقرة بالإجراءات التي أخذتها على عاتقها لضمان الامتثال لوقف الأعمال العدائية من قبل الجماعات المسلحة الخاضعة لها، وتكثيف العمل لوضع نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، لمنع مثل هذه الهجمات للطائرات دون طيار على أي مواقع.