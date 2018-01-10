القاهرة : الأربعاء 10 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
09:45 ص

شاهد.. أول صورة من كواليس «عوالم خفية» للزعيم عادل إمام
07:55 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 22
05:45 ص

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب شمال هندوراس.. وتحذيرات من تسونامى
04:04 ص

ما حكم الهجرة غير الشرعية؟.. الإفتاء تجيب
01:00 ص

ميليشيات الحوثى تنهب شركات الصرافة فى صنعاء
01:42 ص

بالصور.. إطلالة مميزة لـ«هنا الزاهد» فى العرض الخاص لـ«عقدة الخواجة»
12:37 ص

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل «عروس بنها»
06:52 م

محمد الباز يكتب: محاولة يائسة للهروب من مواجهة الدكتور طنطاوى فى المحكمة

04:10 م

«السيسي» يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن
03:23 م

ننشر قرار «الوطنية للانتخابات» الخاص بالتغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة
02:32 م

«أبوالعزم» يشرح لممثل فرنسا سبب عدم تصويت القضاة والعسكريين فى الانتخابات
08:02 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21
الأبراج اليوم
الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:28 ص

حظك اليوم.. برج الميزان: انتهز الفرص

برج الميزان:
برج الميزان:
dostor.org/2016742

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الميزان قالت:

مهنيًا:
يتم هذه اليوم تسليط الضوء عليك من قبل شخص يراقب طريقة عملك ومعجب بها ومقتنع بكل ما تقوم به، فانتهز هذه الفرصة.

عاطفيًا:
تفاهم أكثر من رائع بينك وبين الشريك يؤدّي إلى وضع حد لكل من يحاول زرع الخلاف بينكما حتى في وجهات النظر.

صحيًا:
عليك أن تختار بين أن تكون بصحة جيدة أو بصحة عليلة، الحلول متعددة أمامك فاختر المناسب لك.

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. برج الميزان: تشعر بقوة العاطفة الجياشة

الآن

10 معلومات طريفة عن زعيم كوريا الشمالية

ما حكم الهجرة غير الشرعية؟.. الإفتاء تجيب

حاكم دبى يصدر قرارًا بقائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية

10 معلومات عن مسلسل «بالحجم العائلى» لـ يحيى الفخرانى

الأكثر قراءة

10 معلومات طريفة عن زعيم كوريا الشمالية

عامل من بنها يضبط زوجته في أحضان عشيقها بغرفة نومه

عائلة هنا الزاهد تخطف الأنظار فى العرض الخاص لفيلم «عقدة الخواجة»

مفاجآت جديدة فى قصة أسمن امرأة بالعالم

ألبومات الصور

العرض الخاص لفيلم «عقدة الخواجة»

حملة «جميلة يا بلدي» تنهي ثاني أيامهما في طور سيناء (صور)

«حكام القمة» الإيطالى يزورون معالم القاهرة

بعثة الأهلى فى الطريق إلى الإمارات

نجم الساعة

كيف هزمت مصر الإرهاب فى احتفالات عيد الميلاد؟

الأكثر قراءة

10 معلومات طريفة عن زعيم كوريا الشمالية

عامل من بنها يضبط زوجته في أحضان عشيقها بغرفة نومه

عائلة هنا الزاهد تخطف الأنظار فى العرض الخاص لفيلم «عقدة الخواجة»

مفاجآت جديدة فى قصة أسمن امرأة بالعالم

كشكول

اليوم.. بدء أمتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الضبعة

رئيس جامعة كفر الشيخ:إنشاء مركز للأورام تابع للجامعة

الانتهاء من 95% من تجهيزات معهد إعداد القادة بحلوان

بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية ومديرية التربية والتعليم

من "ائتلاف تحيا مصر بالتعليم" للوزير: نفذ صبرنا على وعودك

منوعات

صور.. فنان يحول أوراق الشجر إلى لوحات فنية دقيقة

10 معلومات طريفة عن زعيم كوريا الشمالية

«مصورة هولندية» تتحدى الحجاب الإيراني بالفن (صور)

المثقف

«سيدة الزمالك».. رواية جديدة لـ«أشرف العشماوى»

ولاد الكار

كبير مهندسي التليفزيون يلتقي وفد الإعلاميين الأفارقة

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: مرحلة جديدة أكثر إشراقًا

الصحة

دراسة: الجينات تحدد مضادات الاكتئاب الفعالة

الدستور على فيسبوك
ads