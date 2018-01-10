حظك اليوم.. برج الميزان: انتهز الفرص

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا:

يتم هذه اليوم تسليط الضوء عليك من قبل شخص يراقب طريقة عملك ومعجب بها ومقتنع بكل ما تقوم به، فانتهز هذه الفرصة.



عاطفيًا:

تفاهم أكثر من رائع بينك وبين الشريك يؤدّي إلى وضع حد لكل من يحاول زرع الخلاف بينكما حتى في وجهات النظر.



صحيًا:

عليك أن تختار بين أن تكون بصحة جيدة أو بصحة عليلة، الحلول متعددة أمامك فاختر المناسب لك.