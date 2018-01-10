الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:28 ص
حظك اليوم.. برج الميزان: انتهز الفرص
dostor.org/2016742
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الميزان قالت:
مهنيًا:
يتم هذه اليوم تسليط الضوء عليك من قبل شخص يراقب طريقة عملك ومعجب بها ومقتنع بكل ما تقوم به، فانتهز هذه الفرصة.
عاطفيًا:
تفاهم أكثر من رائع بينك وبين الشريك يؤدّي إلى وضع حد لكل من يحاول زرع الخلاف بينكما حتى في وجهات النظر.
صحيًا:
عليك أن تختار بين أن تكون بصحة جيدة أو بصحة عليلة، الحلول متعددة أمامك فاختر المناسب لك.