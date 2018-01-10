الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:27 ص
حظك اليوم.. برج العذراء: لا تقحم الشريك فى خلافات
dostor.org/2016741
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج العذراء قالت:
مهنيًا:
يسجل هذا اليوم حدثًا يلائم طموحاتك الكبيرة ويكون حافزًا لك للتقدّم وتحقيق المزيد من الخطوات المهنية الناجحة على مدى عام كامل.
عاطفيًا:
لا تقحم الشريك في خلافات ونقاشات غير مجدية، إن نصائحه مفيدة جدًا لتخطي أي عقبة في طريقك.
صحيًا:
لا تفوّت أي مناسبة جماعية تتضمن مشيًا في الطبيعة أو القيام برحلة بحرية ممتعة.