حظك اليوم.. برج العذراء: لا تقحم الشريك فى خلافات

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا:

يسجل هذا اليوم حدثًا يلائم طموحاتك الكبيرة ويكون حافزًا لك للتقدّم وتحقيق المزيد من الخطوات المهنية الناجحة على مدى عام كامل.



عاطفيًا:

لا تقحم الشريك في خلافات ونقاشات غير مجدية، إن نصائحه مفيدة جدًا لتخطي أي عقبة في طريقك.



صحيًا:

لا تفوّت أي مناسبة جماعية تتضمن مشيًا في الطبيعة أو القيام برحلة بحرية ممتعة.